Ubisoft begint Stadia-games gratis over te zetten naar eigen launcher

Ubisoft is ermee begonnen om games die spelers op Stadia hebben gekocht, toe te voegen aan hun Ubisoft-accounts, omdat de Stadia-dienst op 18 januari sluit. Het lijkt erop dat het overzetten automatisch gebeurt bij spelers die hun Ubisoft-account aan Stadia hebben gekoppeld.

Dat melden gebruikers op onder andere Reddit en Twitter. Het proces zou stapsgewijs gaan; users melden dat een deel van hun games is verschenen en een deel nog niet. Het proces is schijnbaar op vrijdag begonnen en op het moment van schrijven lijkt het nog niet afgerond. Spelers kunnen de games zien verschijnen in Ubisofts eigen pc-launcher Ubisoft Connect.

Google kondigde eind september aan dat het de stekker uit gamestreamingdienst Stadia trekt. Het geld dat spelers in de hardware en games van het platform hebben gestopt, krijgen ze van de internetgigant terug. Toch geeft Ubisoft de games cadeau op zijn eigen platform. Volgens de gebruikers in de gelinkte Redditpost kunnen echter niet voor iedere game de saves gemigreerd worden.

Het verschilt per uitgever en ontwikkelaar hoe er omgegaan wordt met het afsluiten van Stadia. Hitman-ontwikkelaar IO Interactive biedt bijvoorbeeld aan om de progressie over te zetten naar een platform naar keuze, maar geeft de games verder niet gratis weg. Andere studio's zeggen helemaal geen plannen te hebben.