'Google Stadia-topman Phil Harrison is stilletjes bij Google vertrokken'

Voormalig Google Stadia-hoofd Phil Harrison is vertrokken bij Google, melden bronnen van Business Insider. Dit gebeurde al in januari, toen de dienst stopgezet werd, maar een bekendmaking is niet gedaan.

Waarom het vertrek van Harrison niet openbaar gemaakt werd, melden de twee bronnen niet. Harrisons LinkedIn meldt, indien het verhaal klopt, een ander verhaal: daar staat dat hij in april is vertrokken. Harrison en Google reageerden ook niet op een verzoek om commentaar van Business Insider. De man was sinds 2018 verbonden aan het bedrijf.

Harrison was vanaf het begin betrokken bij Stadia; hij was de man op het podium ten tijde van de aankondiging van de dienst. Daarvoor had hij sleutelrollen bij Microsofts Xbox-divisie en bij Sony PlayStation.

Gamestreamingdienst Google Stadia werd in januari van dit jaar stopgezet, na een periode waarin Google al eerder zijn investeringen in Stadia temperde, maar volhield dat het achter de dienst stond. Na het afsluiten was er naar verluidt nog de intentie om het als white label-dienst aan te bieden, maar ook dat gebeurt toch niet. Officieel ziet Google nog wel een rol voor zichzelf in de wereld van gaming, maar dan als een bedrijf dat technologie levert ter ondersteuning van live service-games. Tweakers schreef ook een langer artikel over het stoppen van Stadia.