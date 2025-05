Ontwikkelaars boos op Google over gebrek aan communicatie over stoppen Stadia

Verschillende gameontwikkelaars klagen over het gebrek aan communicatie vanuit Google rondom het stoppen van gamedienst Stadia. Er zou vooraf geen waarschuwing geweest zijn en er zou veel onduidelijkheid heersen over het lot van lopende Stadia-projecten.

Uit een mail gestuurd naar ontwikkelaars voor games op Stadia blijkt dat Google om 17.30 uur Nederlandse tijd een online vergadering met genodigden hield waar het nieuws werd medegedeeld. Dit was maximaal drie kwartier voordat het nieuws officieel naar buiten werd gebracht, zo blijkt onder meer uit The Verges publicatie over het nieuws om 18.15 uur.

Tangle Tower-ontwikkelaar Tom Vain zou over twee dagen een game op Stadia uitbrengen en zegt het nieuws via het gelinkte nieuwsbericht te hebben vernomen. Hij heeft vermoedelijk de vergadering van Google niet bijgewoond, maar heeft in elk geval vooraf geen waarschuwing gekregen over het lot van Stadia en zijn game. Bard's Tale 3-ontwikkelaar Rebecca Heinemen schreef iets vergelijkbaars; ondanks een aankomende releasedatum van bepaalde games zou de informatie pas op het moment van publiekelijke bekendmaking aan ontwikkelaars medegedeeld zijn.

Waarschijnlijk lichtte Google ontwikkelaars van Stadia-projecten pas kort voor de release van het persbericht in om het lekken van de betreffende informatie te voorkomen. Voor zover bekend heerst er nu nog steeds veel onduidelijkheid onder ontwikkelaars; Mike Rose, oprichter van de uitgever No More Robots, schrijft op Twitter dat hij enkele uren na de bekendmaking nog steeds geen informatie heeft gekregen over het lot van zijn games op Stadia. Ontwikkelaar Simon Roth schrijft dat hij niets anders heeft vernomen dan de informatie die in het persbericht staat en dus niet weet wat er met zijn game gebeurt.

Google Stadia is vanaf 18 januari 2023 niet meer beschikbaar en er kunnen vanaf het moment van schrijven al geen nieuwe games en uitbreidingen meer via de streamingdienst gekocht worden. Klanten krijgen hun geld terug voor zowel aangeschafte software als voor de Stadia-controller. Hardware hoeft niet teruggestuurd te worden. Tweakers schreef naar aanleiding van het stoppen van Google Stadia een achtergrondverhaal over de tumultueuze levensloop van de dienst.