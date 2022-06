Google stopt met ontwikkelen van eigen Stadia-games en sluit studio's

Google stopt met het ontwikkelen van eigen Stadia-games. Dat maakt de techgigant bekend. Daarmee sluit het zijn Stadia Games & Entertainment-vestigingen. 'De meeste medewerkers' van deze studio's krijgen andere functies binnen Google.

Google Stadia blijft werken en third-party-ontwikkelaars zullen nog steeds nieuwe games uitbrengen op het platform, meldt Google in een blogpost. Daarnaast worden first-party-games die op korte termijn zouden verschijnen, nog wél uitgebracht. Ook Stadia Pro, de bijbehorende abonnementsdienst, blijft bestaan. Het bedrijf stelt dat het 'toegewijd is' aan de toekomst van cloudgaming.

"Ons doel blijft gericht op het creëren van het best mogelijke platform voor gamers en technologie voor onze partners", aldus het bedrijf. Google geeft aan dat de nieuwe focus ligt op het bieden van een platform aan andere ontwikkelaars en uitgevers om games uit te brengen. Het is mogelijk dat dergelijke partijen in de toekomst met exclusieve Stadia-games komen. Verschillende studio's gaven vorig jaar aan dat ze aan exclusieve games voor Googles gamingplatform werken.

De techgigant heeft twee studio's die zijn gewijd aan het maken van Stadia-games, respectievelijk in Montreal en Los Angeles. Beide studio's worden gesloten. Kotaku schrijft op basis van eigen bronnen dat 150 ontwikkelaars getroffen zullen worden door de sluitingen. Google geeft aan dat het bedrijf nieuwe functies zal bieden aan 'de meeste' van deze medewerkers.

Het bedrijf opende de Stadia Games & Entertainment-vestigingen in 2019 en 2020. De studio's zouden games gaan maken met 'nieuwe gameplaymechanismen, creatieve manieren om samen te spelen en nieuwe manieren van interactie', hoewel het bedrijf nooit concrete details over deze games deelde.

Er werkten verschillende grote namen uit de game-industrie bij de studio's. Jade Raymond, die voorheen werkte bij EA en Ubisoft en aan het hoofd stond van Stadia Games & Entertainment in Montreal, heeft aangegeven Google te verlaten. Shannon Studstill, een voormalig topvrouw bij God of War-studio Santa Monica, was sinds vorig jaar in dienst bij Googles gamestudio in Los Angeles. Het is niet bekend of zij wel bij het techbedrijf blijft werken.

Google introduceerde Stadia begin 2019 en bracht het platform later dat jaar uit. Aanvankelijk was er alleen een betaalde Pro-versie beschikbaar, die tien euro per maand kostte. Inmiddels heeft Google een gratis variant uitgebracht, waarmee gebruikers maximaal met een 1080p-resolutie kunnen gamen. De dienst werkt inmiddels op Chromecasts, Android-apparaten en webbrowsers, inclusief Safari op iOS. Later dit jaar komt de dienst ook naar oledtelevisies van LG. Tweakers publiceerde in 2019 een review van Stadia en heeft het platform in januari opnieuw getest.