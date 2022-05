Vier studio's werken aan games die alleen op Google Stadia uitkomen

Ontwikkelaars Harmonix, Supermassive Games en Uppercut Games werken aan exclusives voor Stadia. Details over de games zijn echter nog niet bekend. De vierde exclusive Stadia-game is Outcasters van Splash Damage. Daarvan is een trailer uitgebracht.

Outcasters is een multiplayershooter met een top-downperspectief, waarin tot acht spelers het tegen elkaar opnemen. Het spel wordt gemaakt door Splash Damage, de ontwikkelaar die ook achter Brink en Gears Tactics zit. Outcasters komt later dit jaar uit op Stadia, wanneer precies is nog niet bekend.

Google maakte de komst van Outcasters bekend in zijn Stadia Connect-uitzending van dinsdagavond. Daarin liet het bedrijf ook weten dat er meer studio's aan games werken die alleen op Stadia verschijnen. Het gaat om Harmonix, bekend van de Rock Band-games, Supermassive, bekend van de Until Dawn-horrorgames en Uppercut Games, de studio die onder andere de Epoch-games voor iOS maakte. Google gaf geen concrete informatie over de games waar de studio's aan werken.

Verder maakte Google in de Connect-uitzending bekend dat Orcs Must Die! 3 per direct beschikbaar is. Stadia Pro-abonnees kunnen de game gratis spelen en voor anderen kost het spel 30 euro. Dit spel is voorlopig alleen via Stadia beschikbaar; Google liet dat al eerder weten. Wanneer de game naar andere platforms komt, is nog niet bekendgemaakt.

Ook komen er diverse games naar Stadia die niet exclusief zijn voor de streamingdienst. Het gaat onder andere om Hitman en Hitman 2, die op 1 september verschijnen. Ook Hitman 3 komt naar de streamingdienst, dat zal in januari 2021 gebeuren. In de herfst komen ook NBA 2k21 en Sekiro: Shadows Die Twice naar Google Stadia.