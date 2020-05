Google stelt 1440p-resolutieoptie beschikbaar voor Chrome-versie van Stadia

Google geeft gebruikers van zijn gamestreamingdienst Stadia de mogelijkheid om games te streamen in een 1440p-resolutie. Dit is vooral bedoeld om te voorkomen dat gebruikers die een monitor gebruiken die een hoge resolutie aankan, vastzitten aan 1080p.

Google meldt dat het deze 1440p-streamingoptie inmiddels heeft toegevoegd voor degenen die Stadia gebruiken via de Chrome-browser. "Spelers die een scherm met een resolutie tussen 1440p en 4k gebruiken, kunnen streamen tot 1440p in plaats van 1080p, mits ze voldoen aan alle andere voorwaarden om in 4k-resolutie te spelen", schrijft het bedrijf. Bij die voorwaarden kan gedacht worden aan een minimale netwerksnelheid van 35Mbit/s en een Stadia Pro-abonnement.

Google heeft zijn informatiepagina over onder meer de bandbreedte nog niet geüpdatet met de verwachte hoeveelheid datagebruik bij 1440p. Bij 1080p is dat tot 12,6GB per uur en bij 4k loopt het op tot 20GB per uur. Als de resolutie tot 720p wordt beperkt, wordt er volgens Google maximaal 4,5GB per uur verstookt.

Verder maakt het bedrijf bekend dat Elder Scrolls Online op 16 juni gratis beschikbaar komt voor Stadia Pro-gebruikers. Ook het Morrowind Chapter is hierbij aanwezig. Daarnaast wordt crossplay tussen Stadia en de pc ondersteund en is de progressie tussen beide systemen over te hevelen. Ook is The Mortal Kombat 11: Aftermath nu beschikbaar, net als de Ranked Mode in PUBG, al is dat laatste alleen toegankelijk via een controller. Tot slot meldt Google dat vanaf deze week de games Jotun: Valhalla Edition en Sundered: Eldritch Edition zijn aan te schaffen voor Stadia.