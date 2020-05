'4k-ondersteuning Google Stadia komt naar Android-televisies en settopboxes'

Google werkt aan 4k-ondersteuning voor Google Stadia op Android-based apparaten als televisies. Daarnaast komt er hdr-ondersteuning, een chatsysteem en de mogelijkheid om video captures en achievements makkelijker te tonen aan vrienden via links.

Dat blijkt uit een apk-teardown gedaan door 9to5Google. 4k-ondersteuning heeft Stadia al, maar dan op bepaalde platformen: de Chromecast Ultra en de Google Chrome-browser. Stap voor stap introduceert Google nieuwe features aan zijn gamestreamingdienst en worden deze naar meer platformen gebracht. Naast de bovengenoemde features wordt er in de apk ook gesproken over een 5.1-geluid-toggle. Het gaat weliswaar om een Android-app, dus men kan denken dat deze functies naar telefoons komen, maar de formulering doet vermoeden dat het gaat om externe displays.

Nu nog is het alleen mogelijk om te chatten met contacten via voice, maar teksten in de apk wijzen erop dat het straks mogelijk is om ook via tekst met andere gebruikers te praten. Er zijn ook verwijzingen naar direct messages, dus privéberichten.

Google Stadia is momenteel beschikbaar op de Chromecast, Google Chrome-browser, specifieke smartphonemodellen waaronder de Google Pixel en Chrome OS. Op de breedst ondersteunde platformen kan Stadia weergegeven worden in 4k, 60fps, 5.1-geluid met hdr. Voor dit niveau van kwaliteit is wel een Stadia Pro-abonnement vereist. Die kost 10 euro per maand.