GeForce NOW verliest spellen van onder meer Microsoft en Warner Bros.

De uitgevers en ontwikkelaars Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters en Klei Entertainment trekken later deze week hun ondersteuning voor GeForce NOW in. Daarmee verliest de streamingdienst binnen korte tijd zeven game-uitgevers en -ontwikkelaars.

Een reden voor het vertrek van de vier uitgevers en ontwikkelaars wordt in het Nvidia-bericht niet gegeven. Wel schrijft het bedrijf te hopen dat de spellen terugkeren. Ze zijn per 24 april niet meer beschikbaar op het platform. Nvidia schrijft daarnaast dat er tot eind mei spellen worden toegevoegd en verwijderd. Welke games nog meer van het platform worden gehaald, is niet bekend. Eerder dit jaar haalden Activision Blizzard, Bethesda en 2K Games hun games van de gamestreamingdienst.

Tegelijkertijd meldt Nvidia dat Ubisoft meer spellen op het platform beschikbaar gaat stellen. Sinds deze week zijn de Assassin's Creed- en Far Cry-spellen te spelen via GeForce NOW. In de komende weken moeten daar meer Ubisoft-spellen bijkomen. Series en games als Watch Dogs en Tom Clancy's Rainbow Six Siege waren al beschikbaar op de streamingdienst.

Nvidia zegt dat het ook mogelijk moet worden voor uitgevers om een spel bij het uitbrengen direct beschikbaar te maken op GeForce NOW. Dat impliceert dat daar nu een vertraging in zit. Hoe groot die vertraging is, is niet duidelijk. Hiermee wil Nvidia sneller spellen naar het platform kunnen brengen.

GeForce NOW is een streamingdienst die spelers hun eerder aangeschafte spellen op Nvidia-servers laat draaien. Daarmee is de dienst vergelijkbaar met bijvoorbeeld Google Stadia. Bij GeForce NOW is er echter een koppeling met de gamewinkels van de speler, zoals Steam en Uplay. Spelers kopen dus geen spellen bij GeForce NOW, maar kunnen via de servers van Nvidia hun games spelen, mits Nvidia het spel ondersteunt. Sinds februari is de dienst beschikbaar als gratis en betaalde variant.