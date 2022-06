GeForce Now kan compatibele Steam-games nu zelf aan client toevoegen

GeForce Now, de gamestreamingdienst van Nvidia, heeft nu de mogelijkheid om een gebruikers Steam-bibliotheek op te halen en een lijst te maken van wat er via de dienst gespeeld kan worden. Voorheen moesten gebruikers hun compatibele games zelf toevoegen aan GeForce Now.

Na een synchronisatie met Steam verschijnen alle compatibele games in de Library van de gebruiker. Daarvoor moest men de zoekfunctie, forumposts of trial & error gebruiken om te controleren wat ze konden spelen via de dienst. In de bekendmaking spreekt Nvidia er niet van dat de functie ook ophanden is voor andere platformen, zoals de Epic Games Store of uPlay.

GeForce Now is een gamestreamingdienst waarbij spelers zelf de spellen moeten aanleveren. Dat doen ze door hun accounts van diensten als Steam te koppelen, waarna ze speelbaar worden in de GeForce Now-client, die bijvoorbeeld ook op smartphones en de Nvidia Shield TV-mediaspeler draait. Sinds de release van de dienst hebben meerdere uitgevers echter hun games teruggetrokken van GFN. Als antwoord daarop heeft Nvidia de toevoeging van games aan de dienst een opt-in gemaakt.

GeForce Now is beschikbaar als een gratis dienst, waarbij een maximale sessielengte van een uur aangehouden wordt. Voor een tijdelijke prijs van 5,49 euro per maand krijgen gebruikers voorrangstoegang als er congestie optreedt bij de servers, 'urenlange' gamesessies en ondersteuning voor de raytracing-technieken van de RTX-videokaarten van het bedrijf.

Landing page van de GFN-client met automatisch geïmporteerde games