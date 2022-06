Mad Catz introduceert R.A.T. 8+ ADV-muis met 20.000dpi-sensor

Mad Catz heeft zijn R.A.T. 8+ ADV aangekondigd. Deze gamemuis is vergelijkbaar met de huidige R.A.T. 8+, maar heeft een 20.000dpi-sensor en nieuwe switches met een geclaimde levensduur van 60 miljoen clicks. De muis is vanaf nu leverbaar maar het bedrijf noemt geen adviesprijs.

De nieuwe R.A.T. 8+ ADV is voorzien van een optische pmw3389-sensor van PixArt, met een opgehoogde resolutie van 20.000 dpi. De fabrikant introduceerde eerder al een reguliere R.A.T. 8+-muis met pmw3389-sensor, maar deze had een resolutie van 16.000 dpi. De overige specificaties van de sensor zijn hetzelfde. Zo is de polling rate van 2000Hz ongewijzigd. Dat betekent dat de sensor 2000 keer per seconde zijn positie doorgeeft aan de aangesloten pc. De muis ondersteunt verder 50G aan acceleratie en bewegingssnelheden tot 10,16 meter per seconde.

Ook zijn de Omron-switches uit de reguliere R.A.T. 8+ vervangen voor varianten van Zippy, die volgens Mad Catz een levensduur van 60 miljoen clicks hebben. De Omron-switches hadden een levensduur van 50 miljoen clicks. Verder is de ADV-variant gelijk aan zijn voorganger. Het ontwerp is nog steeds aan te passen door de gebruiker. Zo is de palmsteun in lengte verstelbaar en kunnen gebruikers de duimsteun verschuiven.

De R.A.T. 8+ ADV is 119mm lang, 88mm breed, 39mm hoog en weegt 157 gram. Mad Catz voorziet de muis van drie gewichtjes die verwijderd kunnen worden om het geheel iets lichter te maken. De muis heeft een gevlochten kabel van 1,8 meter. Volgens Mad Catz is de ADV-muis vanaf nu leverbaar, hoewel het bedrijf geen adviesprijs noemt. Er lijkt momenteel alleen een rode variant beschikbaar te zijn. De huidige R.A.T. 8+ staat in de Pricewatch vanaf € 89,99.

De R.A.T. 8+ ADV. Afbeeldingen via Mad Catz