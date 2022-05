Mad Catz introduceert gamingmuis met 2ms-responstijd door mechanische switches

Mad Catz introduceert zijn B.A.T. 6+. De muis belooft een responstijd van 2ms op de muisklik met behulp van eigen mechanische switches en gebruikt een 16.000dpi-sensor van PixArt. De switches komen ook beschikbaar voor de R.A.T. DWS-muis.

Gamingmuismaker Mad Catz zet deze CES in op een eigen ontwikkelde mechanische switch, de Dakota-switch. Deze mechanische switch zit in de geïntroduceerde B.A.T.+-muis en belooft beter te zijn dan reguliere mechanische switches in muizen, met een sensor in de switch en twee contactpunten. Concurrent Razer zet juist in op optische switches om de responstijd omlaag te krijgen.

De B.A.T. 6+ is volledig naar eigen smaak aan te passen, want deze komt met verschillende vervangbare backplates en side skirts. Op de muis zitten tien programmeerbare knoppen en op de muis zijn vijf verschillende profielen op te slaan. Ook is de muis geschikt voor linkshandigen, omdat deze volledig ambidexter is.

De muis gebruikt een optische PixArt PMW3389-sensor met resolutie van 16.000 dpi. De muis weegt 115 gram en heeft een USB-kabel van 1,8 meter. De muis moet vanaf februari beschikbaar zijn. Eerder deze maand kondigde Mad Catz de opvolger van diens populaire R.A.T.-serie gaming muizen aan, de DWS. Ook deze muis komt beschikbaar met Dakota-switches.