Razer introduceert draadloze Naga Pro-muis met verwisselbare zijkant

Razer heeft de Naga Pro getoond, een draadloze gamingmuis die drie verwisselbare zijplaten heeft. Met die zijplaten kunnen gamers kiezen of zij twaalf, zes of twee extra knoppen aan de linkerzijde van hun muis willen. De muis kost 170 euro.

De Razer Naga Pro is een draadloze versie van de Naga Trinity met een verbeterde sensor en extra knoppen. Beide muizen hebben een linkerzijde waar drie platen met toetsen geplaatst kunnen worden. De Naga Trinity heeft een plaat met zeven knoppen, bij de Naga Pro is deze vervangen door een plaat met zes knoppen en een andere lay-out.

Razer stelt dat deze zijplaat 'een balans biedt tussen controle en toegankelijkheid' en voor battleroyale- en moba-games is ontwikkeld. De plaat met twee knoppen is voor fps-spellen, de plaat met twaalf knoppen is voor mmo- en rts-spellen. Deze laatste plaat is volgens Razer 'optimaal' voor gamers die veel gebruik maken van macro's en aparte functies in spellen.

Gebruikers kunnen de knoppen instellen met de Razer Synapse-software. Via Hypershift kan iedere knop daarnaast een extra, secundaire functie krijgen. Op de muis zelf kunnen maximaal vijf geheugenprofielen worden opgeslagen.

Verbinding met de computer loopt via Razer's HyperSpeed Wireless-verbinding, via de 2,4GHz-band. Met deze verbinding is een accuduur van 100 uur mogelijk. De muis kan ook via bluetooth verbonden worden, dan is een accuduur van 150 uur haalbaar. Met de bijgeleverde oplaadkabel kan de muis tijdens het gamen worden opgeladen. Draadloos opladen kan ook, al is daarvoor wel de apart verkrijgbare Razer Mouse Dock Chroma nodig.

Waar de Naga Trinity nog een 16.000dpi-sensor gebruikte, gebruikt de Naga Pro een 20.000dpi-sensor. De Naga Pro heeft daarnaast optische switches, waar de Trinity gebruikmaakt van mechanische switches. De optische variant moet volgens Razer zeventig miljoen muisklikken kunnen doorstaan. De Razer Naga Pro is alleen beschikbaar in het zwart en is meteen beschikbaar voor 170 euro.