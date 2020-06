Razer brengt Ornata V2-toetsenbord met 'hybride' membraanswitches uit

Razer heeft een nieuwe versie van zijn Ornata-toetsenbord uitgebracht. De Ornata V2 heeft volgens Razer hybride 'mechanische membraanswitches'. Het toetsenbord heeft daarnaast aparte mediatoetsen en een scrollwiel. De adviesprijs bedraagt 110 euro.

De Razer Ornata V2 is, zoals de naam doet vermoeden, de tweede versie van Razers Ornata-toetsenbord. Dit toetsenbord is voorzien van switches die Razer 'hybrid mecha-membrane' noemt. Deze switches zijn voorzien van een rubber dome en functioneren dan ook hetzelfde als die van traditionele membraantoetsenborden.

Volgens Razer combineren de switches het 'zachte typgevoel' van een rubberdometoetsenbord met een voelbare feedback met klik, net als een mechanische switch. Er zijn meer fabrikanten die dergelijke membraantoetsenborden zeggen te combineren met een 'mechanisch gevoel', waaronder Cooler Master en Roccat.

De Ornata V2 is voorzien van losse mediatoetsen, terwijl de huidige variant uit 2016 deze niet heeft. Ook beschikt het toetsenbord over een scrollwiel. De Ornata V2 wordt geleverd met een polssteun, net als het huidige model. Via de Synapse 3-software kunnen toetsen worden geprogrammeerd met macro's en toetscombinaties. Het toetsenbord is voorzien van rgb-leds, die met de software van Razer individueel kunnen worden ingesteld.

Het nieuwe toetsenbord krijgt een adviesprijs van 110 euro en is vanaf nu leverbaar. Het product is verkrijgbaar op de website van Razer.