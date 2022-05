Razer introduceert BlackWidow V3-toetsenborden met verbeterde switches

Razer heeft nieuwe versies van zijn BlackWidow-toetsenbord uitgebracht. De BlackWidow V3 en BlackWidow V3 Tenkeyless hebben volgens de fabrikant verbeterde switches en fellere rgb-leds. Eerder introduceerde Razer al een draadloze variant van de BlackWidow V3.

De BlackWidow V3 en BlackWidow V3 Tenkeyless worden beide geleverd met groene tactile of gele lineaire switches van Razer. Het bedrijf stelt dat deze switches verbeterd zijn ten opzichte van die in de BlackWidow V2. Zo zouden de switches stabieler zijn. De lineaire varianten krijgen daarnaast vanuit de fabriek geluidsdempers mee. Ook zouden de rgb-leds in de BlackWidow V3 feller zijn dan voorheen. Verder beschikt het toetsenbord over doubleshot-keycaps van abs-plastic.

Het V3-toetsenbord krijgt standaard een polssteun mee en is voorzien van een soort scrollwiel waarmee bijvoorbeeld het volume of de schermhelderheid geregeld kan worden. Bij de Tenkeyless-variant ontbreken het scrollwiel en de polssteun. Het bedrijf meldt dat de reguliere V3 150 euro kost en beschikbaar komt in roze en zwarte varianten. De Tenkeyless-versie krijgt een adviesprijs van 110 euro en is alleen in het zwart verkrijgbaar.

Razer bracht in september al een BlackWidow V3 Pro uit. Dat toetsenbord toont veel gelijkenissen met deze 'reguliere' V3-varianten, maar werkt ook draadloos. Ook beschikt deze Pro-variant over losse mediatoetsen. Die versie kost 250 euro.