Razer brengt compact draadloos mechanische toetsenbord uit voor 190 euro

Razer brengt een draadloze 65%-versie van zijn BlackWidow V3-toetsenbord uit. Het gaat om een mechanisch toetsenbord zonder onder meer numerieke toetsen aan de rechterzijde en de F-toetsen aan de bovenzijde. Het compacte draadloze toetsenbord kost 190 euro.

De BlackWidow V3 Mini HyperSpeed kan met Razers HyperSpeed-standaard verbonden worden, via bluetooth of met een USB-C-kabel. Met die USB-C-kabel kan het toetsenbord in vijf uur volledig worden opgeladen terwijl het toetsenbord wordt gebruikt. De HyperSpeed-standaard werkt met een 2,4GHz-verbinding en een HyperSpeed-dongle. Deze USB-dongle kan met meerdere apparaten overweg, waardoor bijvoorbeeld een Razer-muis en -toetsenbord tegelijk met één dongle aan een pc verbonden kunnen worden.

Het toetsenbord wordt geleverd in twee varianten, waarbij de gekozen switches het verschil uitmaken. Beide switches zijn van Razer. De gele switch heeft verbeterde geluiddempers, terwijl de groene switches geen dempers hebben. De toetsenborden krijgen doubleshot ABS-keycaps met Chroma-rgb-verlichting bij iedere toets. De toetsen kunnen volgens Razer minimaal tachtig miljoen keer worden ingedrukt.

De BlackWidow V3 Mini heeft een accuduur van maximaal 200 uur. Razer geeft niet aan of dit voor een bluetooth- of HyperSpeed-verbinding geldt. Verder spreekt Razer over instelbare toetsen met ondersteuning voor macro's, ondersteunt het toetsenbord vijf profielen en wordt er een pollingrate van 1000Hz genoemd. De behuizing is gemaakt van aluminium.