Razer kondigt vernieuwde Blade 17-gaminglaptop met i9-11900H en RTX 3080 aan

Razer rust de bestaande Blade 17-gaminglaptop met vernieuwde hardware uit. Er komt onder andere een configuratie met een Intel Core i9-11900H-cpu uit. Razer kondigt ook een Blade 15 Base met i9-11900H aan.

Afgezien van de cpu komen veel van de specificaties overeen met die van de Blade Pro 17 van eerder dit jaar. Overigens gebruikt Razer voortaan met terugwerkende kracht niet meer de Pro-noemer.

De in mei aangekondigde Intel Core i9-11900H heeft 8 kernen, 16 threads met een basiskloksnelheid van 2,5GHz en een maximale boostkloksnelheid van 4,9GHz bij een enkele core. Razer levert de vernieuwde Blade 17 met een GeForce RTX 3080-gpu en de laptop bevat twee Thunderbolt 4-connectors. Het merk noemt een vanafprijs van 2600 euro, maar het is nog niet bekend hoeveel de configuratie met RTX 3080 en i9-11900H precies gaat kosten. De goedkoopste 17,3"-laptop met een RTX 3080 van Razer kost grofweg 3300 euro.

De Razer Blade 17 (2021)

Naast dat high-end model brengt Razer ook verschillende configuraties met een i7-11800H-processor uit. Voor deze varianten bestaan er opties met een GeForce RTX 3060, 3070 of 3080. Klanten kunnen onder andere kiezen uit een 4k-touchscreen of full-hd-scherm met maximale verversingssnelheid van 360Hz.

Razer rust tot slot ook de Blade 15 Base met 15,6"-scherm uit met een Intel Core i9-11900H-cpu. Die processor is alleen in een configuratie met een Nvidia GeForce RTX 3070 verkrijgbaar. De vernieuwde Blade 15 Base heeft onder meer een Thunderbolt 4-connector en twee PCIe 4.0-slots. Het merk noemt een vanafprijs van 1900 euro, maar de goedkoopste laptop in de nieuwe serie die uitgerust is met RTX 3070 en Intel Core i7-11800H kost al bijna 2200 euro.

De Razer Blade 15 Base (2021)