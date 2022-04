Razer brengt nieuwe Raptor 27 uit met 165Hz-paneel en THX-certificering

Razer brengt een nieuwe versie uit van de Raptor 27. De nieuwe gamemonitor krijgt een verversingssnelheid van 165Hz en een responstijd van 1ms. Ook is het volgens Razer de eerste monitor met een THX-certificering.

De nieuwe versie van de Raptor 27 heeft net zoals het eerdere model een ips-paneel van 27" met een qhd-resolutie van 2560x1440 pixels. Het ontwerp van de monitor is ook hetzelfde gebleven. Het apparaat heeft een aluminium basis met matzwarte afwerking en een stoffen achterkant, met een ingebouwde kabelgoot.

Wat wel nieuw is, is de verversingssnelheid. Die was op het eerdere model nog 144Hz, maar Razer heeft deze opgehoogd naar 165Hz. De responstijd is met 1ms wel gelijk gebleven. De monitor heeft ook een certificering gekregen voor de THX-standaard. Nieuw is ook dat de monitor kan worden opgehangen met een VESA-mount van 100x100mm of 75x75mm. Dat kan met een adapter die los kan worden gekocht voor honderd euro.

De monitor heeft ondersteuning voor zowel AMD's FreeSync Premium als voor Nvidia's G-Sync. Het scherm kan maximaal 95 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weergeven en heeft een DisplayHDR 400-certificaat.

Razer brengt de Raptor 27 vanaf het derde kwartaal uit voor duizend euro. Dat is ook wanneer de VESA-mount te koop is.