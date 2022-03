Razer introduceert Xbox-controller Wolverine V2 Chroma

Razer kondigt de Wolverine V2 Chroma aan, een controller voor de Xbox Series X/S en pc. De controller is uitgerust met wat de fabrikant 'mecha tactile'-knoppen noemt. Daarnaast heeft de controller meer knoppen en functionaliteiten dan een standaard Xbox-controller.

De Wolverine V2 Chroma is gericht op Xbox, wat meteen is te zien aan het Xbox-logo dat voor op de controller prijkt. In 2017 bracht Razer ook al een speciale Xbox-controller uit. De Wolverine V2 is de opvolger van deze controller en daar is nu dus ook een Chroma-variant van beschikbaar, met wat extra functionaliteiten.

Volgens Razer hebben de mecha tactile-knoppen een snellere reactietijd dan de knoppen op een standaard Xbox-controller. Naast tactile-knoppen heeft de controller zes extra buttons. Twee gewone knoppen aan de bovenzijde en in totaal vier triggers aan de onderkant van de controller. Hier kunnen gebruikers naar eigen inzicht functies aan toekennen. Deze triggers aan de onderkant zagen we eerder ook al bij de Xbox Elite Controller.

De extra triggers is niet het enige dat Razer heeft afgekeken. De thumbsticks zijn ook verwisselbaar. Op die manier kunnen gebruikers hogere of lagere sticks op de controller zetten, afhankelijk van hun voorkeur of de game die ze op dat moment spelen. Tot slot mag de Razer Chroma RGB niet ontbreken.

Naast de comptabiliteit met Xbox Series X/S kan de controller ook voor gamen op pc gebruikt worden. De controller is alleen bedraad te gebruiken. Wel kan de usb-c-kabel worden losgekoppeld. De Wolverine V2 Chroma is per direct verkrijgbaar en kost 160 euro.