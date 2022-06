Razer introduceert rgb-koelventilator voor smartphones voor 70 euro

Razer introduceert zijn Phone Cooler Chroma. Deze ventilator is bedoeld om smartphones te koelen en beschikt over rgb-leds. De fabrikant voorziet de fan van MagSafe-ondersteuning voor iPhones of een losse 'montageklem' voor andere telefoons. De fan kost 70 euro.

Razer meldt op zijn website dat de Phone Cooler Chroma beschikt over een zevenbladige fan die draait op maximaal 6400rpm, met een 'stil geluidsprofiel' van 30dB. De behuizing wordt ook voorzien van een koelblok van aluminium. Het bedrijf rept echter niet over koelprestaties op zijn website. Gebruikers kunnen de ventilator via bluetooth aansluiten op hun smartphone, en daarmee de instellingen van de fan aanpassen en de twaalf geïntegreerde rgb-leds aansturen. De Phone Cooler Chroma beschikt daarnaast over een aan-uitknop. De ventilator heeft geen ingebouwde accu, maar wordt via USB-C van stroom voorzien. De fan wordt geleverd met een USB-kabel van 1,5 meter.

Razer brengt twee varianten van de smartphoneventilator uit. Het bedrijf komt met een MagSafe-versie, die bedoeld is voor de Apple iPhone 12- en iPhone 13-series. De fabrikant introduceert ook een 'universele versie' met montageklem, waarmee de fan bevestigd kan worden op oudere iPhones en Android-toestellen. Beide varianten kosten 70 euro in Europa. De fan is al leverbaar op de Razer-website.