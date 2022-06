Razer en Qualcomm kondigen handheld voor ontwikkelaars aan

Razer en Qualcomm hebben een handheld voor ontwikkelaars aangekondigd. De handheld draait op een aparte soc van Qualcomm voor gamingapparaten. De handheld komt niet uit voor consumenten, zeggen beide bedrijven.

De handheld heet Snapdragon G3x Handheld Development Kit, zegt Razer. Op de site van de fabrikant kunnen game-ontwikkelaars hun interesse in het product aangeven om het zo in handen te krijgen. Het is onbekend of Razer daar geld voor vraagt. De bedoeling is dat ontwikkelaars eerst games maken voor dit soort handhelds, waarna fabrikanten aan de slag kunnen om consumentenproducten te maken.

De handheld draait op Android. Het apparaat heeft een aangepaste interface die alleen in landscapemodus werkt. De games verschillen van reguliere Android-games, omdat ze alleen werken in landscape en ontwikkelaars er vanuit kunnen gaan dat er knoppen, triggers, schouderknoppen en thumbsticks op zitten. Ook kan de handheld games streamen.

De development kit heeft een 6,65"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels, met een oppervlakte van rond 109 vierkante centimeter. Het apparaat heeft een usb-c-poort voor het laden van de 6000mAh-accu en het aansluiten van andere apparatuur, zoals AR- en VR-brillen of een tv.

De Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 heeft een modem die 5G op mmWave en sub-6-frequenties mogelijk maakt, naast WiFi 6E. Verdere specs van de soc zijn onbekend. Qualcomm blijft ook in zijn documentatie vaag over de processorkernen, gpu en andere details. Het zou krachtiger zijn dan een Snapdragon 888 en is gericht op prestaties die de soc langere tijd kan vasthouden. Het gaat in elk geval om een ARM-soc die veel doet denken aan Snapdragon-chipsets voor smartphones.