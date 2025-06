Qualcomm komt met drie socs voor gaming-handhelds

Chipontwerper Qualcomm heeft drie verschillende socs voor gaming-handhelds gepresenteerd. De G1, G2 en G3x Gen 2 zijn voor verschillende soorten handhelds, zo redeneert het Amerikaanse bedrijf.

De G1 is voor de goedkoopste soort handhelds en richt zich daarom vooral op gamestreaming, lokaal of via de cloud, zegt Qualcomm. De G2 is voor de middenklasse en voegt naast krachtigere componenten 5G toe. De G3x Gen 2 is voor handhelds die lokaal zware games moeten kunnen draaien.

Qualcomm zegt dat aankondigingen van producenten snel zullen volgen. Er is wel een referentie-ontwerp voor de G3X Gen 2, niet van de G1 en G2. Het is onbekend wanneer de eerste producten met de socs zullen verschijnen. Qualcomm heeft verder geen details gegeven over de cpu van de socs en van de gpu alleen typenummers zonder verdere uitleg. Qualcomm kwam twee jaar geleden met de eerste G3x-soc.