Razer onthult Android-gaminghandhelds Edge en Edge 5G

Razer heeft zaterdag zijn gaminghandhelds Edge en Edge 5G onthuld. De Edge verschijnt in januari 2023 op de Amerikaanse markt en gaat 399,99 dollar kosten. De Edge 5G komt alleen beschikbaar via de Amerikaanse internetprovider Verizon.

Onderling verschillen de Edge en de Edge 5G qua hardware weinig van elkaar. De Edge 5G bevat een e-sim die een verbinding met 5G-netwerken mogelijk maakt. Verder draaien beide apparaten op Android 12 en streamen ze spellen via Xbox Cloud Gaming of Nvidia GeForce Now. Het zijn een 6,8"-tablets die uit de controller kunnen worden geschoven en het scherm heeft een resolutie van 2.400x1.080 pixels. Razer zegt dat de Edges een framrate van maximaal 144fps kunnen bereiken via de Steam Link-app als pc-games lokaal worden gestreamd. De soc is een Qualcomm G3X Gen 1. Daarnaast bevatten de handhelds een Lpddr5-werkgeheugen van 8GB en 128GB aan opslagruimte.

De controller is een aangepaste versie van de Kishi V2 Pro, die onder meer een 3,5mm-jack bevat. Het gamepad is voorlopig niet apart verkrijgbaar en wordt alleen samen met de Edges geleverd. De Edge en Edge 5G bevatten ondersteuning voor headsets dia verbinding maken via Bluetooth 5.2. Ook ondersteunt de apparaten Wi-Fi 6E. Verder hebben de Edges een 5-megapixelcamera aan de voorkant en een 5.000mAh-accu.

De handhelds kunnen alvast worden gereserveerd. Bij het reserveren wordt er 5 dollar in rekening gebracht. De standaard Edge die alleen via wifi werkt kost 399,99 dollar. Er komt tevens een 'Founders Edition' van 499,99 dollar beschikbaar, waarbij een set Razer Hammerhead True Wireless-oordopjes worden geleverd. De Edge 5G is alleen verkrijgbaar via Verizon. Hoeveel die gaat kosten, wordt later bekendgemaakt. Of de Edge en de Edge 5G uiteindelijk ook verkrijgbaar zullen zijn in de Benelux, is nog niet bekend.