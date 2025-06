Razer introduceert draadloze Naga V2 Pro en Naga V2 HyperSpeed-mmo-muizen

Razer introduceert twee nieuwe draadloze muizen in de Naga-serie. De muizen zijn volgens de fabrikant bedoeld voor mmo-games en moba's en hebben daarvoor tot twaalf programmeerbare knoppen aan de zijkant. De Naga V2 HyperSpeed kost 110 euro; de Pro-variant kost 200 euro.

De Razer Naga V2 Pro en Naga V2 HyperSpeed beschikken allebei over een optische Focus Pro 30K-sensor, die Razer in samenwerking met sensorfabrikant Pixart heeft ontwikkeld. De sensor beschikt over een resolutie van maximaal 30.000 dpi en heeft een aanpasbare lift-off distance met drie verschillende instellingen. Razer claimt dat de sensor versnellingen tot 70G aankan. Beide muizen hebben daarnaast door Razer gemaakte switches, die volgens de fabrikant tot 60 miljoen muisklikken meegaan.

De Naga V2 Pro heeft onder meer verwisselbare zijkanten met verschillende aantallen knoppen. Gebruikers kunnen wisselen tussen een zijkant met twee, zes of twaalf knoppen, die individueel programmeerbaar zijn. Het scrollwiel van de Naga V2 Pro heeft daarnaast 'zes verschillende modi', waaronder opties die de weerstand van het scrollen aanpassen.

De Razer Naga V2 Pro. Bron: Razer

De muis kan gebruikt worden met een kabel, via bluetooth of met een 2,4GHz-verbinding, die Razer HyperSpeed noemt. Razer levert een kabel van twee meter mee om de muis bekabeld te gebruiken en op te laden. De muis kan ook opgeladen worden met een dock, maar die wordt niet meegeleverd. De Naga V2 Pro weegt 134 gram zonder zijkant. De verwisselbare zijkanten verschillen in gewicht, waarbij de zwaarste variant 22 gram weegt. De muis kost 200 euro en is direct beschikbaar.

De Naga V2 Hyperspeed maakt gebruik van een AA-batterij in plaats van een geïntegreerde accu. De muis gaat volgens Razer tot 250 uur mee als gebruik wordt gemaakt van een Razer HyperSpeed-verbinding. Met Bluetooth Low-Energy wordt de accuduur verhoogd tot 400 uur, claimt de fabrikant. De Naga V2 HyperSpeed kan niet bekabeld gebruikt worden. Verder is het scrollwiel van de Naga V2 HyperSpeed niet instelbaar en wordt de muis alleen geleverd met een zijkant met twaalf knoppen. De Naga V2 HyperSpeed weegt 95 gram zonder batterij, kost 110 euro en komt in december beschikbaar.

De Razer Naga V2 HyperSpeed. Bron: Razer