Razer toont extra lichte gamingmuis van magnesiumlegering die 280 dollar kost

Razer komt met een gamingmuis die de nieuwe lichtste muis in zijn assortiment is. De Viper Mini Signature Edition weegt 49 gram dankzij een constructie die bestaat uit een magnesiumlegering. Razer vraagt 280 dollar voor de muis.

Ter vergelijking: de lichtste muis van Razer was de Viper V2 Pro, die 58 gram weegt. Het Amerikaanse bedrijf stelt dat het voor het ontwerp van deze muis af heeft gezien van het bekende honingraatontwerp. Sterker nog, het bedrijf bekritiseert dat ontwerp door te stellen dat dat ontwerp lijdt aan 'duurzaamheidsproblemen en inconsistentheid'. Razer belooft dat dat bij dit ontwerp niet het geval moet zijn, mede vanwege een zerotolerancebeleid op het gebied van kwaliteitscontrole.

De sensor in de Viper Mini Signature Edition is de Focus Pro 30K, die bijvoorbeeld ook te vinden is in de Viper V2 Pro. Verder zijn de knoppen voorzien van Optical Mouse Switches Gen-3 en gebruikt de muis Razer Hyerspeed Wireless-technologie voor signaaloverdracht met lage latency. De polling rate is maximaal 4000Hz. De accu moet 60 uur meegaan en in 90 minuten opgeladen kunnen worden via de USB-C-poort.

Volgens de berichtgeving op bijvoorbeeld Ars Technica zal de muis op 11 februari verkrijgbaar zijn via Razers website. Het is niet zeker of dat ook geldt voor Nederland en België, maar de Europese Razer Store heeft wel een productpagina voor de muis.