Razer brengt Blade 16 met optie voor miniledscherm en Blade 18-laptop uit

Razer brengt tijdens de CES de Blade 16 en de Blade 18 uit. Beide gamelaptops zijn van onlangs aangekondigde Intel- en Nvidia-hardware voorzien. Razer kan het 16"-model van een scherm met miniledbacklight voorzien.

De Razer Blade 16 heeft van buiten het kenmerkende minimalistische ontwerp van eerdere Blade-laptops gehouden en de grootste wijzigingen zijn dan ook de hardware. Razer heeft gekozen voor de op een na snelste laptopprocessor die Intel kan leveren, de Core i9-13950HX, met in totaal 24 cores en een maximale klokfrequentie van 5,5GHz.

Uiteraard zijn er ook nieuwe videokaarten terug te vinden in de Blade 16. Het instapmodel is voorzien van een RTX 4060, met een maximaal verbruik van 140W. Vervolgens is er ook de optie voor een RTX 4070 op 140W, RTX 4080 op 175W of een RTX 4090 op eveneens 175W.

De uitvoeringen met de RTX 4060, 4070 en 4080 zijn voorzien van een 16:10-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels, een refreshrate van 240Hz en een maximale helderheid van 500cd/m². Optioneel voor de versie met RTX 4070-videokaart en standaard op de RTX 4090-uitvoering is een scherm met een miniledbacklight en een maximale helderheid van 1000cd/m². Het scherm heeft twee resoluties: het kan werken op 3840x2400 pixels en een refreshrate van 120Hz of 1920x1200 pixels bij 240Hz. Alle schermen kunnen de volledige P3-kleurruimte weergeven.

De goedkoopste uitvoeringen met de RTX 4060 en 4070 zijn van 16GB DDR5-5600-werkgeheugen voorzien, terwijl de duurdere modellen 32GB van dit werkgeheugen aan boord hebben. Er is 1TB opslag aanwezig, alleen het duurste model met RTX 4090 heeft standaard 2TB opslag. Alle Blade 16-laptops hebben ook een leeg, tweede M.2-slot om de opslag uit te breiden. De Blade 16 komt in het eerste kwartaal beschikbaar in de Verenigde Staten voor 2700 dollar. Het is nog niet bekend wanneer en tegen welke prijs de Blade 16 naar Nederland en België komt.

Blade 18

Razer brengt in 2023 ook een 18"-gamelaptop uit. Dit formaat maakt een comeback op de CES, ook Acer, ASUS en Alienware brengen 18"-laptops uit. De Blade 18 heeft een metalen behuizing in dezelfde stijl als de Blade 16. De processor is net als bij de Blade 16 een Core i9-13950HX, behalve in de duurste uitvoering, want daar zit een Core i9-13980HX-processor in.

Net als bij de Blade 16 is de Blade 18 te krijgen met videokaarten van de RTX 4060 tot RTX 4090, waarbij de RTX 4060 en 4070 op 140W geconfigureerd zijn, terwijl dat bij de RTX 4080 en 4090 175W is.

De Blade 18 krijgt maar een schermoptie, met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz. De schermen geven de volledige P3-kleurruimte weer en hebben een maximale helderheid van 500cd/m².

Opvallend is dat de Blade 18 een webcam met een resolutie van 5 megapixels heeft; dat is een hogere resolutie dan de full-hd-webcam in de Blade 16. In beide modellen wordt inloggen met behulp van gezichtsherkenning ondersteund. De goedkoopste uitvoering van de Blade 18, met RTX 4060-videokaart, krijgt 16GB DDR5-5600-geheugen, terwijl alle duurdere versies met 32GB uitgerust zijn.

De Blade 18 zal in het eerste kwartaal in de Verenigde Staten beschikbaar komen voor 2900 dollar. Welke uitvoeringen naar Nederland en België komen en tegen welke prijs, is nog niet bekend.