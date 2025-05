Razer brengt 2023 BlackShark V2 Pro met beloofde accuduur van 70 uur uit

Razer brengt een vernieuwde 2023-versie van de BlackShark V2 Pro uit. De draadloze headset heeft een accuduur van 70 uur, wat bijna drie keer zo lang is als de accuduur van het origineel. De koptelefoon is vanaf nu verkrijgbaar voor 230 euro.

De Razer 2023 BlackShark V2 Pro is een vernieuwde versie van de in 2020 uitgebrachte koptelefoon met dezelfde naam. De 2023-editie is daarentegen wel voorzien van enkele nieuwe snufjes, waaronder de vermelde aanzienlijk langere accuduur van 70 uur. De headset wordt daarnaast opgeladen met een USB-C-kabel en is volgens Razer binnen 15 minuten opladen weer vol genoeg voor 6 uur gebruik. Ook zou de koptelefoon een verbeterde afneembare microfoon hebben terwijl de oorkussens voor ruisonderdrukking moeten zorgen.

Verder voegt Razer bluetoothondersteuning aan de vernieuwde BlackShark V2 Pro toe. Het origineel kon alleen verbinding met een pc of console maken via een meegeleverde 2,4GHz-USB-A-dongle; die optie is nog steeds aanwezig, maar daar komt nu Bluetooth 5.2-ondersteuning bij. Daarmee stelt het merk dat de koptelefoon draadloos verbinding kan maken met pc's en PlayStation-consoles via de dongle of een met bluetoothverbinding met andere mobiele apparaten. Met een schakelaar op de oorschelp kan tussen verschillende inputs gewisseld worden. Er lijkt overigens geen 3,5mm-aansluiting meer aanwezig te zijn.