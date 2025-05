Tencent biedt deepfakes als service aan op basis van 3 minuten beeldmateriaal

Tencent Cloud runt momenteel een pilot waarbij klanten deepfakes kunnen bestellen op basis van door hen ingezonden beeldmateriaal. Daarvoor gebruikt het Chinese bedrijf een eigen deep-learningplatform bestaande uit tien AI-algoritmes. Een deepfake kost omgerekend zo'n 131 euro.

Klanten moeten zo'n drie minuten aan beeldmateriaal en tenminste 100 gesproken zinnen aanleveren, waarna het algoritme van Tencent binnen 24 uur een deepfakevideo levert, zo bevestigt The Register. Men kan kiezen uit het weergeven van de deepfakepersoon vanaf de heupen of volledig in beeld. Ook zouden er opties zijn om de achtergrond van de video en de toon van het filmpje te veranderen. Klanten kunnen kiezen uit meerdere algemene stijlpresets, waaronder 3D-beelden die realistisch of cartoonesk zijn, of 2D-deepfakes met een realistische of cartooneske stijl.

De stemmen van de deepfakes zouden met Tencents eigen algoritmes zo realistisch mogelijk moeten klinken. Zo zou het timbre van de nagemaakte persoon dankzij deep-learningmodellen en vocoders op basis van neurale netwerken minder gemakkelijk te onderscheiden moeten zijn van echte stemmen. Veel spraakmodellen genereren momenteel vrij mechanisch klinkende stemmen. Er is daarentegen geen voorbeeld beschikbaar van wat Tencent als realistisch bestempelt.

Het is niet duidelijk of Tencent de deepfakeservice op den duur breder gaat uitrollen. Zover bekend is er vooralsnog geen officiële aankondiging van de service te vinden. Ook is niet duidelijk wat voor eventuele beperkingen het Chinese bedrijf hanteert wat betreft de inhoud van deepfakes en of iedereen zonder toezicht en eventueel ongevraagd beelden van een ander persoon kan laten genereren.