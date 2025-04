TikTok verbiedt deepfakes van privépersonen en wil labels bij andere deepfakes

TikTok heeft aanvullende regels geïntroduceerd voor 'synthetische en gemanipuleerde media', waaronder bijvoorbeeld deepfakes vallen. Bepaalde gemanipuleerde content moet bijvoorbeeld een sticker of bijschrift krijgen en deepfakes van privépersonen mogen niet meer.

Kunstmatige intelligentie kan het volgens TikTok moeilijker maken om onderscheid te maken tussen feit en fictie, wat 'zowel maatschappelijke als individuele risico's' met zich meebrengt. Daarom moeten TikTok-posts die realistische scènes tonen met synthetische of gemanipuleerde content, dit duidelijk vermelden. Deze vermelding kan bijvoorbeeld met een sticker of bijschrift, waarin de woorden kunstmatig, nep, niet echt of bewerkt staan.

Op het platform wordt het daarnaast verboden om synthetische content te maken met de gelijkenis van 'echte privéfiguren'. Deepfakes met bijvoorbeeld vrienden of familieleden mogen dus niet meer. TikTok geeft wel ruimte aan deepfakes op basis van publieke figuren, zoals beroemdheden en politici.

Het platform zegt alleen niet te willen dat dergelijke publieke figuren 'het onderwerp worden van misbruik of dat mensen worden misleid over politieke of financiële kwesties'. Gebruikers mogen dan ook geen deepfakes maken van publieke figuren, als die content wordt gebruikt voor steunbetuigingen 'of in strijd is met ander beleid'. Met dat laatste doelt TikTok op onder meer haatzaaien, seksuele uitbuiting of ernstige vormen van intimidatie.

Het misleiden van gebruikers met content zoals deepfakes was al verboden, maar TikTok heeft deze regels nu uitgebreid en verduidelijkt. De laatste tijd zijn op sociale media steeds vaker deepfakes verschenen waarbij de stem met kunstmatige intelligentie wordt aangepast, zodat de deepfake realistischer overkomt. TikToks nieuwe beleid gaat op 21 april in.