Vlaamse overheid blokkeert TikTok voor overheidspersoneel - update

Vlaamse overheidsambtenaren kunnen niet langer de TikTok-site of -app benaderen via werksmartphones of -computers. Daarnaast wordt TikTok geblokkeerd via het IT-netwerk van de Vlaamse overheid. Vlaanderen zegt dit te doen om veiligheidsredenen.

Digitaal Vlaanderen, verantwoordelijk voor de digitale infrastructuur van de Vlaamse overheid, zegt TikTok uit te schakelen voor alle afnemers van de gemeenschappelijke IT-dienstverlening van de Vlaamse overheid. Het overheidsorgaan raadt ambtenaren die niet een apparaat gebruiken dat door de overheid wordt beheerd aan de app ook te verwijderen, 'om elk risico op het vlak van digitale veiligheid uit te sluiten'.

De overheidsdienst neemt deze stap na adviezen van het Centrum voor Cybersecurity Belgium, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid en de Veiligheid van de Staat. Hun adviezen volgt de Europese Commissie en het Europees Parlement weer, die het gebruik van TikTok voor medewerkers eind vorige maand hebben verboden.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zegt tegen De Tijd dat 'de tijd van naïviteit voorbij is' en dat smartphones niet alleen toegang tot veel informatie geven, 'maar ook veel desinformatie'. Daarnaast spreekt de federale minister over het mogelijk misbruiken van gegevens, onder meer doordat Chinese bedrijven verplicht zijn mee te werken aan overheidsverzoeken en doordat de gegevens van TikTok-gebruikers niet volgens EU-standaarden worden beschermd.

De Waalse regering overweegt ook een TikTok-blokkade, net als de Nederlandse. Amerikanen die voor het Huis van Afgevaardigden werken mogen sinds december geen TikTok meer gebruiken op werktelefoons. TikTok zegt aan Europese wetgeving te willen voldoen, onder meer door toegang tot gebruikersdata door werknemers 'nog meer' te beperken, datastromen buiten Europa te minimaliseren en gegevens van Europese gebruikers lokaal op te slaan. Woensdag kondigde het bedrijf nieuwe maatregelen aan, zoals extra toezicht en controles door een extern Europees beveiligingsbedrijf en twee extra datacenters. TikTok heeft nu één datacenter, in Ierland. In dit land wil het bedrijf een tweede datacenter plaatsen, een derde datacenter moet in Noorwegen komen. In 2024 moeten alle Europese TikTok-gebruikersgegevens lokaal opgeslagen worden.

Update, 15.03 uur: Inmiddels geldt de TikTok-blokkade ook voor de federale overheid, schrijft De Standaard.