Vlaamse overheid blokkeert TikTok voor overheidspersoneel - update

Vlaamse overheidsambtenaren kunnen niet langer de TikTok-site of -app benaderen via werksmartphones of -computers. Daarnaast wordt TikTok geblokkeerd via het IT-netwerk van de Vlaamse overheid. Vlaanderen zegt dit te doen om veiligheidsredenen.

Digitaal Vlaanderen, verantwoordelijk voor de digitale infrastructuur van de Vlaamse overheid, zegt TikTok uit te schakelen voor alle afnemers van de gemeenschappelijke IT-dienstverlening van de Vlaamse overheid. Het overheidsorgaan raadt ambtenaren die niet een apparaat gebruiken dat door de overheid wordt beheerd aan de app ook te verwijderen, 'om elk risico op het vlak van digitale veiligheid uit te sluiten'.

De overheidsdienst neemt deze stap na adviezen van het Centrum voor Cybersecurity Belgium, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid en de Veiligheid van de Staat. Hun adviezen volgt de Europese Commissie en het Europees Parlement weer, die het gebruik van TikTok voor medewerkers eind vorige maand hebben verboden.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zegt tegen De Tijd dat 'de tijd van naïviteit voorbij is' en dat smartphones niet alleen toegang tot veel informatie geven, 'maar ook veel desinformatie'. Daarnaast spreekt de federale minister over het mogelijk misbruiken van gegevens, onder meer doordat Chinese bedrijven verplicht zijn mee te werken aan overheidsverzoeken en doordat de gegevens van TikTok-gebruikers niet volgens EU-standaarden worden beschermd.

De Waalse regering overweegt ook een TikTok-blokkade, net als de Nederlandse. Amerikanen die voor het Huis van Afgevaardigden werken mogen sinds december geen TikTok meer gebruiken op werktelefoons. TikTok zegt aan Europese wetgeving te willen voldoen, onder meer door toegang tot gebruikersdata door werknemers 'nog meer' te beperken, datastromen buiten Europa te minimaliseren en gegevens van Europese gebruikers lokaal op te slaan. Woensdag kondigde het bedrijf nieuwe maatregelen aan, zoals extra toezicht en controles door een extern Europees beveiligingsbedrijf en twee extra datacenters. TikTok heeft nu één datacenter, in Ierland. In dit land wil het bedrijf een tweede datacenter plaatsen, een derde datacenter moet in Noorwegen komen. In 2024 moeten alle Europese TikTok-gebruikersgegevens lokaal opgeslagen worden.

Update, 15.03 uur: Inmiddels geldt de TikTok-blokkade ook voor de federale overheid, schrijft De Standaard.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-03-2023 07:46
145 • submitter: jordy-maes

10-03-2023 • 07:46

145

Submitter: jordy-maes

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Reacties (145)

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Alekz87 10 maart 2023 07:50
Nu Instagram, Facebook, Snapchat nog.

Elke dag zie ik onze wijkagenten stories maken op Instagram. Sorry, maar ik vind dat een rare trend.
wildhagen
@Alekz8710 maart 2023 07:55
Elke dag zie ik onze wijkagenten stories maken op Instagram. Sorry, maar ik vind dat een rare trend.
Ik niet, het is vrij begrijpelijk om op die manier de bekendheid en zichtbaarheid van een wijkagent (of de politie als geheel) te vergroten onder een belangrijke doelgroep, die immers op die media zitten. En daarmee het veiligheidsgevoel in een wijk (of bij personen) te vergroten.

Het is niet alsof je aangifte kunt doen via die media ofzo, ze posten alleen wat bekendmakingen, aankondigingen etc. Lijkt me weinig tot niks mis mee.
Wachten... @wildhagen10 maart 2023 08:01
Het gaat erom wat er op de achtergrond met die apps gebeurt (tracking), en niet die ene foto die je post.

Je bekendheid kun je ook krijgen door zichtbaar te zijn en praatjes te maken. Ik zie hier geregeld dat agenten zelden tot nooit uit de auto te stappen om een wijk en de mensen echt te leren kennen. Gewoon even uit je auto stappen en praatjes maken met mensen werkt ook nog steeds. Echter steken de liever tijd in een uur het beste social filmpje maken.
vharten @Wachten...10 maart 2023 08:15
Met op straat praatjes maken bereik je ook maar een heel klein deel van de bevolking
Wachten... @vharten10 maart 2023 08:29
@wildhagen @Webgnome
Dan begrijpen jullie me niet goed. Wellicht door mijn beknopte reactie ;)
Ik heb het hier over de filmpjes e.d. die door de agenten (of andere belangrijke mensen) zelf worden gemaakt.

Als een gemeente/politiebureau of wat dan ook een marketing bedrijf inhuurt om gericht echt BELANGRIJKE zaken bekendbaar te maken, dan heb ik daar geen moeite mee.

Waar ik zelf meer moeite mee heb is dus de filmpjes die zogenaamd leuk moeten zijn, die niks toe voegen, en waarvan dus alles wordt getrackt wat die persoon doet. Vaak personen met een belangrijke functie, en waar het hier ook om gaat.

Laat een marketing bedrijf belangrijke nieuwtjes regelen, maar laat personeel die een belangrijke functie hebben deze apps niet op hun telefoon hebben. Dat is waar het stuk over gaat.

Dit gezegd hebbende, stoort het mij wel enorm als belangrijke bedrijven beter te bereiken zijn via social media dan via normale kanalen (online chat of telefonisch). Ik gebruik niks van socials (ook geen whatsapp) en soms is het bizar om te zien hoe slecht bedrijven bereikbaar zijn via normale kanalen. Dit terwijl het wel verplicht is.

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 23 juli 2024 04:46]

tweakuwe @Wachten...10 maart 2023 09:35
Voor een steeds grotere groep mensen maakt dat een wijkagent wel beter benaderbaar. Ik kan mij goed voorstellen dat mensen, vooral jongeren, die een wijkagent zijn gaan volgen en regelmatig zo digitaal zien ook eerder geneigd zijn een praatje te maken als ze hem/haar tegenkomen, of misschien een privé bericht te sturen als ze met iets zitten maar niet goed weten waar ze naartoe kunnen.

Het hele idee achter de wijkagent is mijn insziens toch om de kloof tussen de lokale inwoners en de politie te verkleinen. Door zichtbaar te zijn en praatjes te maken verspreid je die belangrijke boodschappen die jij via marketing bureaus wilt toch ook niet goed?

Het zou wat anders zijn als de agent helemaal uit het straat beeld verdwijnt en je alleen nog maar een instapopo hebt die vanuit huis werkt. Maar als aanvulling op het werk in de buurt is het helemaal prima! Wil jij de agent niet volgen dan is dat ook prima, net zoals je niet verplicht bent een praatje te maken op de straat (waar ik zelf niet op zit te wachten).
Wachten... @tweakuwe10 maart 2023 10:42
Ik denk dat we een beetje afwijken van het artikel als we het over bereikbaarheid hebben.
Nogmaals, ik ben het eens dat je bereikbaar en dat de kanalen hier handig voor kunnen zijn (dit geef ik ook aan). Maar het artikel gaat over verkeerde bedoelingen van bepaalde apps en de zorgen daar omheen.

Ik reageer daar op dat ik persoonlijk vind dat mensen met een belangrijke functie, erg voorzichtig moeten en horen te zijn met welke apps zij gebruiken. Er wordt dan steeds gesproken over bereikbaarheid, maar ik zeg toch nergens dat ze helemaal niks meer horen te gebruiken?

Maar even eerlijk. Wat is het daadwerkelijke nut dat bijvoorbeeld een Rutte, permanent TikTok op Facebook op zijn telefoon heeft? Het is een apparaat wat je heel de dag bij je draagt, en wat alles over je weet. ik vind dat zelf zorgelijk als mensen met belangrijke functies dit soort apps heel de dag bij zich dragen. Dat is ook waar het artikel min of meer over gaat.

Ik zie echt wel het nut van Social media, maar helaas niet als het gerund wordt door een commercieel miljardenbedrijf, die vaak regels aan hun laars lappen.

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 23 juli 2024 04:46]

Robi-Wan @Wachten...11 maart 2023 08:50
Gelukkig draagt Rutte alleen maar een oude Nokia bij zich. :Y)
kodak @tweakuwe10 maart 2023 10:53
Het nieuws is dat het niet alleen om het gemak gaat maar ook het risico. Apps worden binnen professionele bedrijven meestal pas toegestaan als duidelijk is dat de risico's acceptabel zijn. En dan gaat het zowel om hoe de gebruiker er mee om gaat als wat die software allemaal mogelijk maakt en het bedrijf er achter allemaal kan. In al je antwoorden lees ik alleen maar een mening over hoe handig het kan zijn. Maar dat maakt het juist helaas niet zomaar redelijk om maar te gebruiken of blijven gebruiken.
Iblies @tweakuwe10 maart 2023 10:46
Voor een steeds grotere groep mensen maakt dat een wijkagent wel beter benaderbaar.
Wat gelijk ook de kern van de zaak is in heel die discussies, beetje kip of het ei. Ik, en met mij veel anderen,
dergelijke “kleinere” diensten moeten worden aanbesteed en niet zomaar aan de markt worden overgelaten.


Iets heel simpel is Whatsapp waarvan je weet dat ze daar photo-dna op toepassen. In oa de VS wordt whatsapp gebruikt voor reclamedoeleinden. Daarnaast is Mark Zuckerberg en Priscilla Chan de eigenaren die liegen, bedriegen, mensen voor de gek houden, aan belastingontwijking doen, boetes incalculeren in hun verdienmodel.


Ik zie niet een sociaal maatschappelijk instelling/overheid/scholen met dit soort ongein in zee gaan, ook al is het “gratis”.


Moment dat vb scholen signal als primair communicatie middel gaan kiezen, andere instellingen het ook gaan veranderen, binnen de overheden het ook als primair middel wordt gebruikt,
dan is het gauw gedaan met bedrijven als Facebook en ontstaan er andere kansen.


Uiteindelijk bestaat gratis niet.
FPSUsername @Wachten...10 maart 2023 11:13
soms is het bizar om te zien hoe slecht bedrijven bereikbaar zijn via normale kanalen.
Ik vind het super irritant dat je tegenwoordig met moeite in contact komt via email. Via een live chat of telefonisch kun je natuurlijk geen documenten delen. In de meeste gevallen is de live chat en de telefoon zijn niet te gebruiken buiten de normale 9-5 werktijden, dus je kunt ook niet je vragen in de avond stellen en dan een reactie verwachten in de komende dagen.
Tintel
@Wachten...10 maart 2023 11:20
_/-\o_

Idd. Diezelfde overheid die nu TikTok blokt gebruikt nog steeds social media die net zo goed 'compromised' is. En omdat ze er ook nog eens nadruk op leggen (t.o.v. bijv. gewoon een onafhankelijke site) zijn mensen (burgers) dus blijkbaar verplicht mee te gaan doen aan die onzin... |:(

Als de overheid in contact wil blijven met haar burgers dan moet ze dat niet via media doen die wordt beheerd door externe bedrijven waarop ze praktisch geen invloed op uit kunnen oefenen terwijl die bedrijven een hele andere agenda hebben (dan enkel communicatie medium).
GameNympho @Tintel10 maart 2023 13:20
Laat ik daar nu geen actieve herinnering aan hebben :?
Htbaa @Wachten...10 maart 2023 09:15
Ik heb liever dat ze zelf ‘s een filmpje maken dan belastingcenten uitgeven aan een te duur marketing bureau.
kodak @Htbaa10 maart 2023 12:01
Heb je ook liever dat ze gegevens over het gebruik, toegang tot contactgegevens, locatiegegevens enz als betaling aan bedrijven en andere overheden geven? Want dat klinkt niet goedkoper of beter. Eerder juist niet de bedoeling.
breaky73 @Wachten...11 maart 2023 04:32
Wat "normale kanalen" zijn veranderd steeds. 20 jaar geleden was dat telefoon, email en fax. Nu vinden veel mensen het over algemeen makkelijker om even een berichtje te sturen via WhatsApp e.d. Ook het gebruik van TV en kranten is achteruitgegaan als massa media. Nu zijn het Instagram, Facebook en YouTube etc. Mischien dat we 20 jaar verder we helemaal geen traditionele telefoon gesprekken meer voeren.
Verwijderd @vharten10 maart 2023 08:29
Met op straat praatjes maken bereik je ook maar een heel klein deel van de bevolking
Dat is ook het dingetje van wijkagenten heh? Die hoeven niet alle perikelen in een groot deel van de bevolking te bespreken.
Fly-guy @Verwijderd10 maart 2023 09:24
Maar ik schat in dat de grootste groep waar de agenten kennis mee moeten maken/van moeten hebben, is juist te bereiken via social media.
koelpasta @vharten10 maart 2023 12:56
Maar je bereikt in ieder geval direct de doelgoep, namelijk de mensen die in de buurt wonen.
Amtelode @vharten10 maart 2023 09:07
In ieder geval geen Tweakers :+
PinusRigida @Amtelode10 maart 2023 09:38
In ieder geval geen Tweakers :+
Toch wel, mij kan je nl. makkelijker bereiken door 'live' met me te praten in functie van wijkagent i.p.v. via social media want die laatste heb ik niet. (tenzij je Whatsapp meetelt)

...maar @vharten maakt wel een goed punt; via social media bereik je een veel groter publiek

Dat gezegd: zit ik er nu ook niet op te wachten dat de wijkagent hier om de haverklap praatjes met me komt maken. :D

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 23 juli 2024 04:46]

Amtelode @PinusRigida10 maart 2023 09:43
Eens, bij mij hetzelfde, WhatsApp heb ik alleen voor één neef van mijn vriendin die het gebruikt waar ik regelmatig wat foto's mee deel. Telt Tweakers ook niet een beetje mee eigenlijk?
Ik vind persoonlijk contact ook veel beter in vele opzichten.

Een kennis van mij (Wijkagent) deelt wel eens wat op Facebook. Bijv. dat een tijdje terug iemand een gevel is ingereden, daarmee wel de dader kunnen pakken.

Ik bedoelde eigenlijk als grapje dat Tweakers niet buiten komen, want UV-straling enzo :)
Martijn033 @Amtelode10 maart 2023 10:40
Een kennis van mij (Wijkagent) deelt wel eens wat op Facebook. Bijv. dat een tijdje terug iemand een gevel is ingereden, daarmee wel de dader kunnen pakken.
Je geeft een uitstekend voorbeeld waarom wijkagenten juist niet foto's op social media zouden moeten delen. Die foto staat namelijk voor de eeuwigheid op internet nu. Terwijl de betreffende agent ook gewoon via het kenteken de juiste persoon had kunnen opsporen. Nu heeft hij (blijkbaar) de hulp van de crowd ingeschakeld om iemand te vinden, maar daar is de crowd niet voor. De politie moet misdrijven oplossen en misdadigers opsporen, niet de het algemene publiek, dan wordt het namelijk een volksgericht. Er zijn teveel voorbeelden van mensen die door het publiek als schuldige werden aangewezen, maar onschuldig bleken te zijn. Nu gaat het om een auto in een gevel, maar hoe reageert het publiek als de beschuldiging een moord is, of vermissing van een kind?
Je begrijpt: ik ben van mening dat een individuele agent - vanuit zijn beroep - helemaal niets zou moeten op social media.
Amtelode @Martijn03310 maart 2023 20:48
De auto stond in dit geval niet op de foto.
A.d.h.v. schade op kunnen sporen.
Maar ik ben het in principe met je eens.
catfish @vharten10 maart 2023 15:32
Daar ben ik niet mee akkoord.
Door op het juiste tijdstip (bv ochtend of avondspits) fysiek op straat ergens te staan ben je als wijkagent heel zichtbaar en aanwezig.
wildhagen
@Wachten...10 maart 2023 08:17
Via social media bereik je honderden, zoniet duizenden, mensen tegelijk. Dat ga je met "een praatje maken" never nooit niet benaderen.

Plus dat niet iedereen er echt op zal zitten te wachten dat er opeens een agent aan de deur staat, het op dat moment niet uit komt, etc etc.
Blue_Entharion @wildhagen10 maart 2023 09:16
Het is maar hoe je het bekijkt, mij gaan ze niet bereiken met social media.

Als een agent hier in de wijk iets belangrijks te vertellen heeft kan ie toch echt beter aanbellen of het via een directere manier kenbaar maken want een retweet kan ie lang op wachten...

En als het niet belangrijk is wat er door de agenten via social media gemeld wordt, kunnen we het ook afschaffen...
telenut @Blue_Entharion10 maart 2023 13:44
Het nummer van de zelfmoordlijn, is det belangrijk?
Moet hij aanbellen bij u om u dat nummer te vertellen?

of is het gewoon handig dat dit plots op social media komt kort nadat er iemand zelfmoord pleegde in de wijk...
Blue_Entharion @telenut10 maart 2023 17:28
Ja, dat nummer kan belangrijk zijn maar is openbaar delen via social media nu echt de meest effectieve communicatie in de echte wereld?

Als het huis van de buren in brand staat ben ik toch blij als de brandweer even aanbelt in plaats van een nieuwe video op insta zet...
telenut @Blue_Entharion11 maart 2023 09:53
ook hier: bij de buren aanbellen, om die snel te verwittigen. En een post op social media om de hele wijk te verwittigen om ramen en deuren dicht te houden...
Webgnome @Wachten...10 maart 2023 08:21
@Wachten... Denk je werkelijk dat men die praatjes maken etc niet meer doet omdat men die filmpjes moet maken? Zou het kunnen dat het een en en situatie is? En zichtbaarheid op straat en zichtbaar op media. Je snapt hopelijk zelf wel dat je niet overal tegelijk zichtbaar op straat kunt zijn?
nijntje82 @Webgnome10 maart 2023 08:43
Moeten ze overal tegelijk zichtbaar zijn? Vroeger had je respect/ aanzien voor de politie. Ik neem ze al een stuk minder serieus als ze actief zijn op social media. Maar ik val dan ook niet in de categorie 10-20 jaar meer, misschien is het daar anders voor.

Daarnaast onderschrijf ik compleet wat hierboven wordt genoemd, bedrijven zijn soms slecht bereikbaar via tel of chat en zetten veel in op bereikbaarheid via social media (lekkur makkelijk en goedkoop? ). Hopelijk een trend die af gaat nemen in de toekomst. Minder prominente rol voor 'social' media. :)
Jerie @Wachten...10 maart 2023 09:10
Klopt maar TikTok dient wel in een aparte omgeving te worden geïnstalleerd met permissies zoveel mogelijk uit.
beeldbuijs @wildhagen10 maart 2023 14:28
Ik woon in een van de grootste gemeentes van Nederland, zo’n 200 km2 oppervlakte. Desondanks vindt het hoofd van politie / overheid dit niet groot genoeg om zelfs maar één politiebureau open te houden. Er is maar één bureau open, maar dan nog slechts een deel van de kantoortijd en niet in het weekend, terwijl het dan juist het hardste nodig is, want de aanrij-tijd vanuit de buurgemeente die wél een 24/7 open bureau heeft, is gemiddeld 45 minuten.

Op papier zijn we qua politiedistrict nu dus een soort aanhangsel van de buurgemeente.

Daardoor krijgen we op social media zoals Facebook af en toe berichten à la Insta Stories, die vrijwel altijd over een stedelijk gebied gaan, 45 minuten rijden hier vandaan. Wijken en straatnamen waar ik nog nooit van gehoord heb.

Je begrijpt dat dit bij ons niet het veiligheidsgevoel vergroot of het gevoel dat de wijkagent ‘er is’. Integendeel, het bevestigd het gevoel dat de politie hier tot het absolute minimum is wegbezuinigd.
FilipSP @beeldbuijs11 maart 2023 00:48
De gemeentepolitie is al in de jaren '90 afgeschaft dus van een aanhangsel van de buurgemeente is sowieso geen sprake. Daarnaast is de politie toch zeker niet de brandweer die op de kazerne afwachten tot er een melding komt. Agenten surveilleren, rijden rond, zijn aanwezig in de buurt en zijn bereikbaar via de meldkamer. Bovendien in 45 minuten rijdt je het halve land door dus die aanrijtijd is schromelijk overdreven, zelfs in de grootste gemeente van Nederland is de rijtijd tussen een centrale locatie en de rand binnendoor en voor normaal verkeer minder dan 30 minuten, laat staan met alle toeters en bellen aan. Tot slot is tussen 2015 en 2021 de begroting van de politie gestegen met >25% van 5,0 mld. naar ruim 6,3 mld. en het aantal FTEs van 50k naar ca. 65 k. Geen wonder dat met zoveel desinformatie het veiligheidsgevoel zo is aangetast.
beeldbuijs @FilipSP11 maart 2023 22:58
Ironisch dat je dit afdoet als desinformatie aangezien ik het al jaren om me heen zie en zelf meemaak. En ik ben niet de enige die dit opvalt. Mensen klagen er niet eens meer over want dat is al zo vaak gedaan en het helpt toch niet. Ik ken vijf verschillende mensen die binnen de politie werken in verschillende rollen, die er onder vier ogen over klagen en balen dat ze kleine en grote zaken moeten laten lopen, omdat er simpelweg veel te weinig tijd is om het allemaal aan te pakken. Laat staan ‘lullige’ meldingen over geluidsoverlast en overlast van dealers, etc.

Onze gemeente is qua politie samengevoegd met een ander district. Het ‘hoofdkantoor’ van dat district ligt buiten onze gemeente. Dus noem het hoe je wilt, we zijn qua politie afhankelijk van wat er buiten onze gemeente beslist wordt, zelfs op districtsniveau.

Onder kantoortijd is het wat anders maar in het weekend – wat ik er duidelijk bij zeg – is de aanrijtijd vanuit die andere gemeente wel degelijk gemiddeld 45 minuten. Je mag hier uiteraard geen 100 rijden op de meeste wegen. Maar belangrijker: Er is meestal gewoon geen auto beschikbaar, want in die buurgemeente is het ook druk in het weekend, want is de politie ook onderbemand.

Leuk dat de FTE’s een aantal jaar omhoog zijn gegaan, maar ze zijn daarvoor ook jarenlang juist omlaag gegaan, heb je daar ook cijfers van? De taken van de politie zijn ook uitgebreid. Allerlei psychische en sociale hulpverlening bijvoorbeeld is opgedoekt en wegbezuinigd. Wie bellen ze dan, als er iemand met een psychose midden in de nacht de buurt bij elkaar schreeuwt? Inderdaad, de politie. Die er ook niks mee kan want allerlei instellingen zitten al bomvol, juist door die bezuinigingen, want minder plaatsen.

Daarnaast zijn de regels op allerlei gebied ‘verbeterd’, denk maar aan privacy, wat vaak ook betekent: complexer en tijdrovender geworden. Gevolg: Minder zaken kunnen worden behandeld, meer blijven liggen.
FilipSP @beeldbuijs13 maart 2023 00:09
Ik presenteer je de feiten en als je meer wilt weten lees je de jaarverslagen maar.

Nogmaals die 45 minuten is kolder. In 45 minuten rijdt een politie-eenheid. met prio 1 van Den Haag naar Den Helder.
beeldbuijs @FilipSP13 maart 2023 10:11
Daar heb ik niets aan als een of andere onverlaat in de buurt weer eens wakker houdt om 3 uur 's nachts met een uitlaatloze brommer. Zal mij een zorg zijn of ze met of zonder toeters en bellen hierheen rijden, of waar ze vandaag komen, als het maar aangepakt wordt.

Reactie hoofd van politie Rotterdam Rijnmond, Aboutaleb, als je vraagt om meer politie-inzet: 'De problemen in Rotterdam zijn minstens zo groot.' Alsof dat een excuus is.

Intussen liggen er die nacht wel weer 500 man wakker, die er over een paar uur weer vroeg uit moeten, vanwege één kloothommel die niet gecorrigeerd wordt.
FilipSP @beeldbuijs15 maart 2023 18:28
Aha, ik merk het....het dorp wordt weer geteisterd door de zware criminaliteit van deze nozems.
kodak @wildhagen10 maart 2023 08:50
In welke wet staat dat het de taak van de overheid, politie etc is om aan marketing te doen? Of dat het via reclame-kanalen moet die daar vooral zelf rijker en wijzer van worden door zo veel mogelijk over de medewerkers van de overheid, politie, leger etc te verzamelen?
Sloeber @wildhagen10 maart 2023 09:13
Een wijkagent moet met zijn oren en ogen in de wijk zijn. Niet in de telefoon. Daarbovenop is er geen enkele noodzaak voor een groter "publiek". 1 praatje met een bewoner of een groep jongeren en een rondje door de wijk zijn 100 keer effectiever dan op instagram zitten. Denk je nou echt dat de personen die het meest de aanwezigheid van een agent moeten ondervinden, zo'n knakker gaan volgen? :P
geronimos23 @Alekz8710 maart 2023 07:52
Enerzinds heb je gelijk volgens mij gezien hun reputatie.
Anderzijds is het ook bereik voor politie in een wereld anders dan 10-20 jaar geleden.
Blokker_1999
@geronimos2310 maart 2023 07:54
Wat ik zelf kwalijker vind is dat alle zorgen die bestaan rond Tik Tok ook bestaan rond de Amerikaanse sociale media bedrijven, met als belangrijkste verschil dat die bedrijven Amerikaans zijn. Ja, de VS is een bondgenoot, maar dat betekend niet dat ze onze vriend zijn. We hebben al te vaak gezien hoe de VS in de eerste plaats aan zichzelf denkt.
Marve79 @Blokker_199910 maart 2023 08:00
Iedereen denkt in de eerste plaats aan zichzelf. Ik zie de VS toch graag als vriend zeker in deze tijd. Zonder de VS stelt Europa en de NAVO weinig voor en zouden China en Rusland over ons heen walsen.

China zie ik echt als een bedreiging, met hun steun aan Rusland en dat gedoe met Taiwan. Die mogen ze van mij op alle mogelijke manieren dwarsliggen.
dutchnltweaker @Marve7910 maart 2023 08:39
Iedereen denkt in de eerste plaats aan zichzelf. Ik zie de VS toch graag als vriend zeker in deze tijd. Zonder de VS stelt Europa en de NAVO weinig voor en zouden China en Rusland over ons heen walsen.

China zie ik echt als een bedreiging, met hun steun aan Rusland en dat gedoe met Taiwan. Die mogen ze van mij op alle mogelijke manieren dwarsliggen.
nieuws: 'NSA luisterde Europese politici zoals Merkel af met hulp van Deense ...
De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft tussen 2012 en 2014 verschillende Europese politici afgeluisterd met hulp van de Deense geheime dienst. Onder andere de telefoon van de Duitse bondskanselier Angela Merkel werd afgetapt via Deense internetkabels.
en nog een artikel best recent:
nieuws: 'NSA misbruikte Deense samenwerking om onder andere Nederland te besp...
De Amerikaanse inlichtingendienst NSA zou onder andere Nederland jarenlang hebben bespioneerd door een afspraak met Denemarken te misbruiken. Het is niet bekend wat de NSA precies afluisterde.
Tja, is dit wat ''vrienden'' doen? Sorry maar ik ben het niet eens met je reactie, ik vind dat we als europa onze eigen koers maar moeten varen. Ik geloof namelijk dat wat er in die tijdspannen gebeurde nu ook nog gebeurt.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 04:46]

Danferno @dutchnltweaker10 maart 2023 09:12
Je eigen artikel geeft aan dat dit door alle bondgenoten gedaan wordt,
met hulp van de Deense geheime dienst
. Of denk je dat de EU geen enkele poging doet om in de VS intel te verzamelen?

[Reactie gewijzigd door Danferno op 23 juli 2024 04:46]

dutchnltweaker @Danferno10 maart 2023 09:51
Tuurlijk geloof ik wel dat dat gedaan wordt, maar uit het verleden zien we toch dat de VS hierin een stap verder gaat zoals je ziet.
Terranova @dutchnltweaker10 maart 2023 10:59
Of is dat alleen wat naar buiten komt. De AIVD had ook een grote rol in het hele Stuxnet verhaal. Nou was het toen tegen een "vijand". Maar ze doen het wel. Dat is waarom al die diensten juist bestaan, naief om te denken dat ze geen intel verzamelen, zelfs bij vriendelijke landen.
dragnar12 @dutchnltweaker10 maart 2023 13:44
Je kan er ook anders na kijken.
Als je je vrienden ( bondgenoten ) kan afluisteren.
Dan hoef je ook niet bang te zijn dat je vrienden ineens iets anders doen.
Daardoor heb je meer vertrouwen in de band die je hebt.
Als je bondgenoten in eens heel geheimzinnig doen ( afluisteren blokkeren enz )
Dan ga je ook conclusies trekken.
kortom iedereen luistert iedereen af en daar zitten best voordelen aan.
old_spice @Marve7910 maart 2023 10:13
We moeten zeker behoedzaam zijn. Maar ik denk niet dat Rusland nog over een land heen kan walsen. Pas als er aanwijzingen zijn dat ze 1 tot 2 miljoen mensen gaan mobiliseren zou ik me zorgen maken. En dan nog, 1 tot 2 miljoen mensen succesvol mobiliseren met voldoende uitrusting en munitie en bijbehorende logistiek zie ik nog niet zo snel gebeuren in het Rusland van vandaag.
China daarentegen. Ik vind Taiwan ook een hele andere discussie en vind het ook heel erg discutabel wat de VS te zoeken heeft bij een eiland vlak voor de kust van China. Als China zich hevig gaat bemoeien in de wateren tussen Florida en Cuba zal de VS steigeren en schande spreken. De casus Taiwan is in feite een afgekoelde burgeroorlog waarin het oude China op Taiwan zit en het vasteland volledig door de communisten is opgeslokt. De VS bemoeit zich met een burgeroorlog in China en dat moet iedereen maar accepteren. Ik snap dat de Chinezen dit uitermate irritant vinden.
Marve79 @old_spice10 maart 2023 10:17
Geografische ligging lijkt mij niet relevant. Dus China mag zich wel bemoeien met Taiwan en bedreigen omdat het voor hun kust ligt? De enige reden dat China Taiwan nog niet aangevallen heeft is dankzij de VS, omdat Biden gedreigd heeft met militair ingrijpen zodra dat wel gebeurd.

En wat de VS daar te zoeken heeft lijkt me logisch, Taiwan is één van de belangrijkste exportlanden van halfgeleiders ter wereld en strategisch dus van zeer groot belang voor het westen.
old_spice @Marve7910 maart 2023 10:23
Geografische ligging is zeker wel relevant. Net als dat wij bekommeren om Oekraïne omdat het in Europa ligt. Als Oekraïne tussen Rusland en China had gelegen was er geen NAVO of Europese hulp op deze schaal.
Je kijkt te simpel naar de casus Taiwan. De halfgeleider productie is nu belangrijk maar was dat in het verleden niet. Toch heeft de VS zich vanaf het begin bemoeid met de situatie en de soevereiniteit van Taiwan gegarandeerd. Hoe zou de VS reageren als Texas zich afscheidt van de federale unie en China met Texas afspreekt dat zij de soevereiniteit van Texas garanderen?
marhalm @old_spice11 maart 2023 10:26
Alleen is het niet zo dat Texas zich van de VS afscheidt, maar de hele VS is veroverd door de Democraten (of Republikeinen) en alleen Texas is nog van de Republikeinen(of Democraten), de originele heersende partij.

Dat maakt het toch anders.
koelpasta @old_spice10 maart 2023 13:02
Ik vind Taiwan ook een hele andere discussie en vind het ook heel erg discutabel wat de VS te zoeken heeft bij een eiland vlak voor de kust van China.
Het is helemaal niet zo discutabel. Er zijn enorme financiele belangen mee gemoeid voor de VS. Daarnaast vraagt Taiwan de VS om hulp.
old_spice @koelpasta10 maart 2023 14:30
Ja die vlieger zou opgaan als dit altijd al het geval was. Echter waren er in het verleden geen financiële belangen mee gemoeid, en genoot Taiwan ook al militaire steun van de VS.
koelpasta @old_spice11 maart 2023 13:31
Nou ja, zoals ik al zei vraagt Taiwan de VS om hulp.
Maar op dit moment spelen financiele belangen ook een grote rol in de houding van de VS tegenover Taiwan.
old_spice @koelpasta12 maart 2023 11:52
Terwijl Taiwan niet erkent wordt als soeverein land. Ook niet door de VS. Dus eigenlijk steunt de VS een factie binnen de Chinese burgeroorlog. Oftewel, de VS bemoeit zich met een interne aangelegenheid van China.
gepebril @koelpasta11 maart 2023 10:21
Simpel. Wil de VS een machtige partij blijven op het wereldtoneel, dan is het haast wel een vereistte dat er geen eenheid is in Europa en Azië. Als die twee gaan samenwerken, is het klaar met de invloed die VS nu heeft in de wereld. Het vallen van Berlijnse muur was grote overwinning voor VS. Alleen toen Rusland en Duitsland daarna steeds meer economisch gingen samenwerken ontstond er steeds meer dreiging voor de status van VS. Kijk naar alle pogingen die VS heeft gedaan om gaspijplijn alternatieven te bewerkstelligen voor EU. Die pijplijn uit Quatar naar EU via Syrië.....
dragnar12 @old_spice10 maart 2023 13:48
Taiwan is een eigen land.
Als die met America wil samen werken os dat hun keuze.
Zelfde met Ukraine of Japan of welk land dan ook.
Wij hebben in Europe ook Americans basissen en in Nederland liggen ( of lagen ) ook Americans nukes.
En als china niet zo zat te dreigen dan was America daar niet zo actief
old_spice @dragnar1210 maart 2023 14:37
Taiwan is niet een eigen land. Slechts 14 landen erkennen Taiwan als land:
"Taiwan wordt door de meerderheid van de internationale gemeenschap officieel niet erkend, maar het merendeel van de staten in de wereld onderhoudt wel aparte economische en culturele relaties met het eiland, veelal via zogenaamde gezantschappen."
Belize, Guatemala, Haïti, Honduras, Marshalleilanden, Nauru, Palau, Paraguay, Saint Kitts en Nevis, Saint, Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Swaziland, Tuvalu, Vaticaanstad.
De VS zelf erkent Taiwan niet eens. Taiwan is officieel onderdeel van China, dit onderstreept vrijwel de gehele wereldbevolking met uitzondering van bovenstaande 14 landjes.
Oekraïne en Japan zijn 2 soevereine landen die vrijwel door iedereen erkend worden. Totaal niet te vergelijken met Taiwan.
gepebril @dragnar1211 maart 2023 10:25
Als Geopolitiek niet bestaat ja. De wereld zit toch wat complexer in elkaar. Het is lastig te doorgronden en dynamisch. Daarom zijn er enkel theorien en geen zekerheden.
ochhanz @Marve7910 maart 2023 12:42
Iedereen denkt in de eerste plaats aan zichzelf. Ik zie de VS toch graag als vriend zeker in deze tijd. Zonder de VS stelt Europa en de NAVO weinig voor en zouden China en Rusland over ons heen walsen.
, ik zou VS niet als een vriend zien (meer als bondgenoot wanneer nodig en als handelspartner), naast dat de VS nogal gek is op afluisteren bij hun 'vrienden' is het nog steeds onduidelijk wie precies de Nord Stream heeft opgeblazen (de VS zegt volgens NY Times een pro-Ukrainische groep, maar dat is een tamelijk lange lijst waar de VS met genoeg budget en motief voor zo'n complexe operatie nog steeds op staat, bron: https://www.nytimes.com/2...kraine.html?smid=tw-share ).
China zie ik echt als een bedreiging, met hun steun aan Rusland en dat gedoe met Taiwan. Die mogen ze van mij op alle mogelijke manieren dwarsliggen.
, eens en belangrijk daarvoor is om de EU meer onafhankelijk te maken van China, dus meer binnen eigen continent produceren / ontwikkelen (wat wel wat meer komt nu sinds die toeleveringsketen problemen).
Verwijderd @Marve7910 maart 2023 08:25
Want jij ervaart schade of hinder van territoriale conflicten aan de andere kant van de wereld?
LOTG @Verwijderd10 maart 2023 08:38
Je ziet wat het conflict in de Oekraïne ons nu kost, als je denk dat Taiwan geen invloed heeft omdat het zo ver weg is denk ik dat je eens moet gaan opzoeken wat Taiwan voor het westen betekend.

We zijn al weer banden aan het verbreken met China (restricties) dus het zal ons nu al geld kosten.

De relatie met het westen is ook een van de redenen dat China zo lang terughoudend is geweest om er binnen te vallen.
Verwijderd @LOTG10 maart 2023 08:49
We zijn al weer banden aan het verbreken met China (restricties) dus het zal ons nu al geld kosten.
Dat zijn we aan het doen ja. Dus het is de schuld van China dat zooi hier ineens duurder wordt? Vanwege een territoriaal conflict ergens ver weg dat niet eens tot serieus militair treffen heeft geleidt?

U draait oorzaak en gevolg om.
BasSchouten @Verwijderd10 maart 2023 13:43
Ja. Want als daar mensen die in een vrij, democratisch land leven dreigen te worden onderdrukt dan doet dat mij pijn. Die mensen hebben niet minder recht op een vrij leven dan mijn buurman. En ik heb als mens niet minder de verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen.

Het is onze verantwoordelijkheid als verwende mensen in het globale Noorden om voor de rechten van alle individuen op te komen en die te beschermen. Niet alleen diegenen die toevallige hetzelfde huidskleurtje hebben of in onze achtertuin wonen.
Verwijderd @BasSchouten10 maart 2023 14:06
Ja. Want als daar mensen die in een vrij, democratisch land leven dreigen te worden onderdrukt dan doet dat mij pijn.
Andermans gevoelens zijn geen argument.
Het is onze verantwoordelijkheid
Nee, dat is het niet.
Yoshi @Verwijderd10 maart 2023 08:33
territoriale conflicten aan de andere kant van de wereld en hier geen last van hebben?
* enkel als je naar Taiwan kijkt en het laatste jaar onder een steen hebt geleefd
* Taiwan best veel last voor jouw gaat hebben als consument
** productie
** inflatie
** Nederland gaat hier als land al zeker last van hebben, gezien jullie positie in de chip productie markt
** Afhankelijk van het bedrijf waarvoor je werkt, ontslagen
en ga zo maar verder :)
Verwijderd @Yoshi10 maart 2023 08:37
De helft zijn eerstewereldproblemen want oh jee, computers en videokaarten zijn iets duurder. Oh no!

De andere helft is een direct gevolg van "ons" eigen sanctiebeleid. Ja, ASML raakt inderdaad een afzetmarkt kwijt als de NL overheid deze verbiedt, ja...
Marve79 @Verwijderd10 maart 2023 10:20
Naja als je ziet dat 1 miljoen nederlanders nu al onder de armoedegrens leeft, dat vind ik niet een oh no! eerste wereldprobleem.

Ik denk dat je het allemaal redelijk onderschat, voor jou is het misschien de ver van je bed show maar veel mensen ondervinden dagelijks de gevolgen van de torenhoge inflatie.
Yoshi @Verwijderd10 maart 2023 12:16
Dat is dus niet waar, fijn dat jij niet gemerkt hebt dat die chips evengoed in gezondheidsproducten zit of in vervang onderdelen daarvan maar dat wilt niet zeggen dat dat geen groot probleem geweest is voor de ziekenhuizen toen daar problemen opdoken in dezelfde landen waar die geproduceerd worden. Hetzelfde voor voedsel overigens. Goed dat het voor jouw een ver van je bed show is, en hopelijk blijft dat ook gewoon zo maar het is wel degelijk een probleem moesten er problemen opduiken in Taiwan.

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 23 juli 2024 04:46]

Vlizzjeffrey @Verwijderd10 maart 2023 13:20
Ik weet niet of je het hebt gezien maar voedsel in de supermarkten is ook veel duurder geworden, niet enkel videokaarten....
Verwijderd @Vlizzjeffrey10 maart 2023 14:08
En waardoor komt dat?

Vanwege een dreiging tussen twee landen ergens ver weg?

Of omdat "wij" zo nodig denken invloed uit te kunnen oefenen door ons in onze voeten te schieten met sancties?
Steiner @Verwijderd10 maart 2023 17:31
@Verwijderd
Ja ASML raakt een grote klant kwijt , maar is dat zo erg? Ze kunnen het werk nauwelijks aan en groeien veel te hard , lijkt mij bedrijfskundig gezien heel wijs om even op een gekozen nivo te draaien , dan krijg je ook geen problemen met werknemers vinden en de juiste , die niet spionage in hun agenda hebben.
En tevreden zijn met veel winst is voldoende , kan je iedereen ook door de anti spy screening halen
k995 @Marve7910 maart 2023 09:26
"rusland over ons heen walsen" raar hoe mensen die onzin blijven geloven.
Elke keer als rusland militair actie onderneemt de laatste 20 jaar is dat een compleet fiasco.

Neen zelfs zonder de VS zou de navo rusland kunnen verslaan.

EN china? Euh hoe dan wel? Door eerst de halve wereld te doorkruisen?
Marve79 @k99510 maart 2023 10:18
Met over ons heen walsen bedoel ik niet per definitie militair, dat kan ook economische oorlogsvoering zijn. Maar ik vind het militair gezien toch wel een geruststellend gevoel dat we de VS achter ons hebben met het grootste defensiebudget ter wereld. In Europa hebben ze alles wat defensie betreft volledig wegbezuinigd.
k995 @Marve7910 maart 2023 11:40
Met over ons heen walsen bedoel ik niet per definitie militair, dat kan ook economische oorlogsvoering zijn.
Russische economie is kleiner dan de italiaanse.
Nu dat europa zich afkeert van russiche gas en olie is hun invloed op de eu zo goed als nul.
In Europa hebben ze alles wat defensie betreft volledig wegbezuinigd.
NATO landen zonder de VS hebben een defensie budget van 450 miljard dollar. Ok het is niet de 800+ van de VS maar is toch een pak meer dan zelfs china en rusland bij elkaar (340 miljard) .
dragnar12 @k99510 maart 2023 13:55
Klopt maar het probleem is dat Europe geen leger heeft.
Elk land heeft individueel een leger ( en sommige kunnen goed samen werken )
Els er oorlog uitbreekt is er een grote fragmentatie en niemand aan de top de elk leger in Europe leid.
Hierdoor is de mach van het leger veel minden als b.v het chinees leger ( al geeft die maar de helft uit )
Ze zijn ook al yren bezig de samenwerking te verbeteren en een soort eu army op te zetten.
k995 @dragnar1210 maart 2023 15:48
En dat maakt weinig uit tegen rusland of china.
Rusland is te zwak , china te ver.

NATO zelfs zonder de VS is sterk genoeg om zichzelf tegen iedereen te verdedigen.
gepebril @k99511 maart 2023 10:05
Da's apart tot de VS zich bemoeide met WW1 is er nooit een beeld geweest van inval van Chinesen of Russen.... De enige agressie van Rusland tegen westen waren represailles na WW2 tegen Duitsland.... Welke landen in westen hebben Rusland of China ooit gekoloniseerd....
k995 @gepebril11 maart 2023 10:42
Ik sprak dan ook van de laatste 20 jaar (btw rusland als europees land heeft altijd met en tegen de rest van europese landen gevochten in haar geschiedenis maar daar gete het hier niet over) , in die periode heeft rusland:
  • Tsjetsjenië platgelegd met zware verliezen
  • Georgie ten dele bezet weeral met een absurd slechte camapgne
  • krim in oekraine binnen gevallen
  • burgeroorlog gestart in oekraine
  • uiteindelijk de rest proberen te veroveren nu.
Dus ja een dermate militair agressief rusland is een dreiging. Echter zoals gezegd : nato kan dat met of zonder de VS gerust defnsief of economisch aan.
gepebril @k99511 maart 2023 10:10
Neen zelfs zonder de VS zou de navo rusland kunnen verslaan.
Weet u hoe groot Rusland is, geloof 12 tijdszones. U kent ook de geschiedenis van Hitler en Napoleon en ziet hoe snel landje pik in Oekraiene gaat? Oorlog voeren is wat meer dat het hebben van goede wapens. Geld (langlopende oorlogindustrie kost heel veel geld) goedkeuring van volk, logistiek, veel mensen, doorlopende wapenindustrie, veel innovativiteit, veel bondgenoten. Uiteindelijk is het een spel van de langste adem. Daarnaast moet het economisch ook interessant zijn of de tegenstander geheel uit te schakelen. Want wat laat je achter?

[Reactie gewijzigd door gepebril op 23 juli 2024 04:46]

k995 @gepebril11 maart 2023 10:44
En op al die vlakken is rusland zwaar aan het verliezen .
Jip99 @Blokker_199910 maart 2023 08:26
Dat is dus gewoon niet waar, de zorg die overheden hebben wat betreft tiktok is dat het een Chinees bedrijf is, en die zijn niet onafhankelijk van de overheid, de overheid mag en kan ALLES afdwingen.

En in Amerika is dat dus niet zo, en sowieso heeft Amerika geen Nationalistische/communistische regering die al zijn buurlanden als Amerikaans ziet en ze wilt aanvallen.
wildhagen
@Jip9910 maart 2023 08:31
Ook in de VS kan de overheid zaken afdwingen, ook van commerciele bedrijven (zoals social media-bedrijven), zoals het afstaan van allerlei gegevens. Ik ga ervan uit dat je wel eens gehoord hebt van de Patriot Act, en de opvolger daarvan, de USA Freedom Act?

Net als China, luistert ook de VS mee en breekt in op telefoons en netwerken, via o.a. de NSA en daarmee geallieerde landen, zoals o.a. via de Five Eyes.

Ik neem aan dat je wel eens gehoord hebt dat de NSA de telefoon van Merkel en 122 andere wereldleiders afgeluisterd/gehacked heeft, of hun hacks op Belgische professoren, om maar eens enkele (maar zeker niet alle) voorbeelden te benoemen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 04:46]

raro007 @Blokker_199910 maart 2023 08:45
Maar wij weten ook wat de chinese staat van haar volk denkt en dat is nog minder waardige dan een kudde dier.
Zij zijn ook die trouwens westers bedrijven zitten te blokkeren met dezelfde regels zie google en uitgeklede Bing search.
Iblies @geronimos2310 maart 2023 10:40
Je begrijpt het niet.


Je verbied niet dat je tiktok/instagram/facebook/snapchat etc wilt gebruiken.


Je wilt de APPS niet meer op die telefoons. Zelfs zoiets simpels als kranten apps verzamelen gegevens en kunnen je profileren omdat ze met de apps net wat andere instellingen hebben en/of eigen methodieken gebruiken.


Je kunt prima in een webbrowser Tiktok benaderen. Alleen Tiktok kan dan een heel stuk minder gegevens van je verzamelen omdat zich aan de protocollen van je browser moet gaan houden. Hetzelfde geld voor Facebook, Instagram, Twitter, etc.


Een heel simpel voorbeeld is dat zo’n Facebook nooit in je telefoon lijst gaat koekeloeren met de mededeling “benader je vrienden”.


En ik weet dat politici niet de meest slimme mensen zijn en dat de media er van alles bij gaat halen met allerlei drama,
maar je kunt vb prima snel links in je browser hebben naar vb die Facebook, Tiktok, Instagram, Twitter. Je hebt een aantal functies minder maar prima bruikbaar en ook wat veiliger.


Je verbied niet het gebruik van dergelijke social media,
maar geen apps installeren. En als die social media moeilijk doen vanuit de webbrowser, dan past die Mark Zuckerberg en Priscilla Chan het gewoon aan toch of worden ze niet gebruikt. Dergelijke bedrijven hebben uiteindelijk andere motieven met hun “gratis” diensten.
ochhanz @Iblies10 maart 2023 13:00
Je verbied niet dat je tiktok/instagram/facebook/snapchat etc wilt gebruiken.
Je wilt de APPS niet meer op die telefoons. Zelfs zoiets simpels als kranten apps verzamelen gegevens en kunnen je profileren omdat ze met de apps net wat andere instellingen hebben en/of eigen methodieken gebruiken.
, echter wordt blijkbaar de site ook geblokkeerd:
Vlaamse overheidsambtenaren kunnen niet langer de TikTok-site of -app benaderen via werksmartphones of -computers.
Logischer zou zijn (met oog op privacy/beveiliging althans) zoals jij zegt om de diverse apps te blokkeren en de websites nog wel toe te laten.
segil @Alekz8710 maart 2023 08:11
hoe bereik je ander jongeren? Postbuk 51 spotjes? Een telegram versturen?
walteij @segil10 maart 2023 08:26
Postbus 51 reclames op Dumpert denk ik ;)
Andros @segil10 maart 2023 08:41
Telegram wordt toch best veel gebruikt, hele groepen in die app waar dingen besproken worden die je echt niet wil zien...
segil @Andros10 maart 2023 09:33
" Nu Instagram, Facebook, Snapchat nog. "

Daar reageerde ik op
Andros @segil10 maart 2023 10:10
Niet te serieus he ;)
JDx @Alekz8710 maart 2023 08:10
Ik heb de wijkagent op Whatsapp na een akkefietje jaren geleden, nu erg handig, een wijkagent is er vooral om de lokale bevolking, vooral in een mindere wijk als waar ik woon dichtbij te houden.

Het lijkt me natuurlijk niet de bedoeling dat een medewerker van de ME ofzo dit doet.
Martijn033 @JDx10 maart 2023 10:42
Er is natuurlijk wel een verschil tussen een berichtje via Whatsapp en een post op TikTok of Instagram.
DNN!S @Alekz8710 maart 2023 08:27
Ik zie het ons wijkbureau doen op TikTok. Een beetje de grappige dingen uit hun dag, maar ook samen met een berg kids voor een schoolplein een dansfilmpje maken. Natuurlijk "de politie heeft wel iets beters te doen", maar ik heb wel het idee dat die jonge gastjes die nu staan de shuffelen met de politie, straks niét de etterbakjes worden. En al die kids die het filmpje liken, en dat zijn er best veel, wellicht ook niet. In onze tijd waren we bang voor de lokale veldwachter wat ons op het rechte pad hield, dit zal in de huidige tijd wel werken.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 23 juli 2024 04:46]

Wouterie @Alekz8710 maart 2023 09:41
Het past wel binnen de functie. Jongerenwerkers, gezinsbegeleiders etc... ze worden zeer beperkt in hun functioneren als er een verbod komt op dit soort platforms en hun apps. Je moet wel scherp zijn op welke date je op wel platform ontsluit.
Maar daar zijn gewoon oplossingen voor hè!? Je kunt bijvoorbeeld Intune gebruiken op smartphones. Kun je fijn als wijkagent in contact blijven met je doelgoep terwijl de gevoelige data veilig afgeschermd blijft.
Autisme_tech @Alekz8710 maart 2023 10:26
Dat doen ze om te zorgen dat ze dichter bij de jeugd staan, er zijn ook mensen die meer buiten zijn en dan is herkenning wel fijner en gaan ze makkelijker een gesprek aan als ze iemand een beetje kennen
gimbal @Alekz8710 maart 2023 16:15
Dat niet. Waar ik dan weer mijn vraagtekens bij heb is dat er soms satire van gemaakt wordt. Dat mogen andere mensen ervan maken, laat de politie lekker professioneel blijven aub.
zonglew00 @Alekz8710 maart 2023 17:21
Vind het grappig al de reacties.

Ja social media heb je een groter bereik, maar heeft het ook de dezelfde effect?

Online leren is goedkoper en makkelijker maar is het ook effectiever? En wat zijn de voordelen en nadelen?

Zowiezo niet alleen tiktok, maar ook andere apps die HOREN NIET OP EEN WERK telefoon / computer vul maar in. Slecht IT beleid. Je gaat toch ook niet een auto van de zaak zomaar *gratis* mee op vakantie?

Daarom betaal je een bijtelling of gratis tot 500km privé km.

Trouwens ze mogen wel een ms company portal achtig applicatie gaan bouwen. Zodat dit niet meer ter sprake komt.
MrMonkE @Alekz8710 maart 2023 07:59
Volgens mij moeten wijkagenten dat zo doen. Weet verder inhoudelijk niet waar het overgaat ik neem aan zakelijk relevante zaken. Maar als je het ziet bereikt het toch mensen.
theduke1989 @Alekz8710 maart 2023 08:22
Is dat na de pauze, of in de pauzetijd?

Na de pauzetijd is het gek ja. In de pauzetijd kan het geen kwaad lijkt me.
Rouwette @Alekz8710 maart 2023 08:47
Dan weet je wel wie je wijkagent is :P ik zou het hier in de buurt echt niet weten.
Meiklokje @Alekz8710 maart 2023 08:56
Het ligt niet aan de apps maar het gedrag van de mens om je leven ieder detail er van op het internet te knallen. De ziekte van nu. En ze weten niet dat het internet niet vergeet. Mensen hebben een opvoeding nodig. Echt verslaafd aan die zooi. Dat is de prijs die je betaalt met online populariteit en een ego van een bom. Mensen die er in gaan leven in hun eigen online bestaan zonder vat van realiteit. Sociale media is het grootste vergif van deze tijd.
mutley69 @Alekz8710 maart 2023 19:19
Openbare diensten zoals overheden zouden best de vingers houden van alle sociale media. Dat geldt zeker voor politici. Ze zouden beter moeten weten! Want de schade is vaak veel groter dan de baten.
arie.v 10 maart 2023 08:44
Wat me verbaast is dat Tik-tok en andere sociale media überhaupt toegankelijk is vanuit de bedrijfsomgevingen. Bij ons staat dit al sinds jaar-en-dag dicht, iedereen weet het en het is geen enkel probleem. En we zijn bereikbaar via mail en telefoon.

Misschien zitten wij aan het andere uiterste van het social media spectrum - maar eigenlijk bevalt me dat wel.
Lt.Mitchell @arie.v10 maart 2023 08:49
En vooral nu ook de focus op het tiktok netwerk, enkele jaren geleden werden we nog doodleuk afgeluisterd door de NSA en toch gebruiken we lekker besturingssystemen ontwikkeld door Amerikaanse multinationals...

Zakelijke activiteiten horen thuis op een zakelijk toestel (al dan niet via intune) en daar installeer je niet zomaar wat je wil..
T-men @Lt.Mitchell10 maart 2023 09:55
Verwijzen naar de afluisterpraktijken van de NSA, de Chinezen, de Russen, de Belgen, whatever is zinloos. We kunnen in computerland niet om internationale bedrijven of overheden heen en afluisteren doen ze allemaal.

Het bewustzijn van dat gegeven is véél belangrijker dan het vermijden van allerlei instanties. Heb je belangrijke informatie deel die dan op een verantwoorde wijze. Het zij encrypted, het zij via trage, maar betrouwbare manieren, desnoods zoek je elkaar op in levende lijve. Maar vertrouw niet blindelings op je telefoon of PC. Daar heb je meer aan dan (alleen) willekeurig apps te gaan verbieden.
kodak @T-men10 maart 2023 11:41
Bewustzijn is niet genoeg. Bewustzijn over gebruik voorkomt niet dat een app bedrijfsgegevens kan stelen, het voorkomt niet dat iemand vergeet bewust te zijn of zelfs opzettelijk negeert. En een houding als die apps lekken toch wel lijkt er ook geen bewustzijn te zijn dat als het niet aan de eisen voldoent je het dus niet hoort te gebruiken. Dat klinkt als opzettelijk risico negeren om gemak. Ja natuurlijk is er ook als je gaat verbieden risico, dat is nu eenmaal het gevolg als je alleen maatregelen kan nemen om risico te beperken en niet om helemaal weg te nemen. Maar dat wil niet zeggen dat je dus maar zo veel mogelijk risico mogelijk kan maken in de hoop dat bewustzijn, bij eigenwijsheid, arrogantie en domheid je als bedrijf of overheid wel genoeg gaan beschermen.
Autisme_tech @arie.v10 maart 2023 10:28
Er zijn bedrijven die graag jonge werknemers willen en dan moet je wel meer bieden anders lopen ze zo weer weg
arie.v @Autisme_tech10 maart 2023 11:12
Rustig laten lopen - als ze zich niet aan de regels kunnen houden dan houdt het op. De ervaring bij ons is dat het geen issue is. En de meesten hebben een eigen telefoon, dus heel groot zal het probleem niet zijn. Om dit nu als een arbeidsvoorwaarde te zien, nee - dank.
Pwain 10 maart 2023 08:08
Ik begrijp alleszins niet dat overheidsinstanties zoveel gebruik maken van zelfs de andere sociale netwerken. Politie, BIN-netwerken, wijkoverleg, noem maar op. Allemaal hebben ze graag één of andere pagina, post,... op één van de sociale netwerken om hun informatie te verspreiden.

Je bent bijna verplicht om één van deze sociale netwerken te gebruiken. Sommige informatie posten ze gewoon helemaal niet meer op hun oude vertrouwde website. Waardoor je gewoon soms de nodige informatie niet verkrijgt als je niet meedoet.

Het zou interessant zijn moest deze trend gestopt wordt.
Andros @Pwain10 maart 2023 08:44
Er zijn mensen die vergroeid zijn met hun smartphone en alle informatie van die netwerken halen, die bereik je niet meer met klassieke media omdat ze nooit meer tv/radio gebruiken. Dus dat dergelijke instanties dan ook op die sociale netwerken gaan zitten is ergens wel te begrijpen, je bereikt er alsnog die groep mee. Dat informatie dan vervolgens niet meer op klassieke media bekend gemaakt wordt is inderdaad storend, het is een en en verhaal uiteindelijk.
kodak @Pwain10 maart 2023 09:05
Het lijkt op democratie. Gebruikers wanen zich sociaal door mee te doen waar een groot gedeelte al aan mee doet. Op zich lijkt met dat soort groepsvorming niets mis, als er maar ook een redelijke afweging is over de nadelen. En dat lijkt nogal te ontbreken. Het lijkt belangrijker om mee te doen, ongeacht de nadelen. Ondertussen zijn het commerciele diensten waar de overheid en medewerkers voorkeur in hebben. Als je daar goede regels voor met de bedrijven af spreekt kan dat, maar ik lees niet dat er duidelijke afspraken zijn of dat er controle op is dat die bedrijven alleen doen wat mag.

Het is als gebruik maken van Windows bij de overheid of onderwijs. Je kan maar beter eerst afspraken hebben voordat je nogal persoonlijke of andere belangrijke gegevens commercieel laat delen en gebruiken.
eheijnen 10 maart 2023 08:58
Ik vind dit eigenlijk een goede ontwikkeling die mogelijk de toon zet en zich hier meer landen bij aansluiten.
En dat ze nou gewoonweg kritisch kijken wat dat voor bedrijven zijn en dit "social" media gedoe daadwerkelijk behelst.

Dit kan ook nog eens de opmaat zijn zodat er nog meer in het belang van de normale gebruikers regelgeving komt die de mensen beter instaat stelt om de controle over hun gegevens te behouden ipv. dat jan en alleman zowat elk apparaat probeert "leeg te zuigen".
d3x @eheijnen10 maart 2023 09:14
bij mijn weten kies je zelf of je die rommel op je telefoon wil... (tiktok, snapchat, facebook etc...)
eheijnen @d3x10 maart 2023 09:21
In hoeverre zijn de meeste mensen zich eigenlijk bewust van wat zich daar allemaal afspeelt.

Daarnaast doel ik bij regelgeving voor personen ook op het feit dat ze zelf kunnen beslissen wat er gebeurt met hun gegevens terwijl ze dan ook nog eens kunnen kiezen om zo'n "dienst" te gebruiken.

Voorbeeld: voor Windows zou dit ook wenselijk zijn dat ik dat als gebruiker zelf kan aangeven. Maw. als ik daar niet mee instem, gaat er niets naar buiten nog niet eens diagnostische data.

[Reactie gewijzigd door eheijnen op 23 juli 2024 04:46]

2green 10 maart 2023 09:48
Vrij veel overheden/bedrijven blokkeren deze apps al langere tijd.
Met name organisaties die met gevoelige informatie werken.

Je ziet daardoor steeds meer organisaties overgaan op bijvoorbeeld enterprise phones van Samsung:

https://www.samsung.com/n...obile/enterprise-edition/

Hierop zijn dan meestal alleen apps te installeren die expliciet zijn goedgekeurd, waarbij de meeste apps in een container geplaatst worden die dan niet bij je bestanden, downloads, camera, etc kunnen.

Spionage, social engineering, e.d. is echt de nieuwe normaal sinds een aantal jaren. Landen en bedrijven doen erg veel moeite om elkaars geheimen te ontdekken.

[Reactie gewijzigd door 2green op 23 juli 2024 04:46]

Neocortex-re 10 maart 2023 10:23
Het hele idee achter apps op een telefoon is dat die in een sandbox draaien en geen toegang hebben tot andere delen van het apparaat zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven.

Of je vertrouwt dat mechanisme en dan is TikTok niet echt een probleem, lijkt me. Of je gelooft daar niet in en je grendelt bijna alles af, ook de weer-app en de file informatie.

Deze maatregel voelt als plat anti-China sentiment.
tommeirmans 10 maart 2023 10:34
Als het gaat om het gebruik van een overheidstelefoon, kan ik zeggen dat het in Nederland eigenlijk niet is toegestaan. In de overeenkomst staat namelijk heel duidelijk vermeld dat het geen privételefoon is en dat deze niet mag worden voorzien van allerhande privé-apps. Voor 99,99% van de overheidswerkers is er geen noodzaak om bijvoorbeeld TikTok op hun telefoon te hebben.
Pathogen 10 maart 2023 11:42
Ik begrijp niet dat hier überhaupt een blokkade aan te pas moet komen. Op een werktelefoon van een overheidsmedewerker, waarvan je wil dat deze veilig is, zou je toch met een whitelist moeten werken ipv een blacklist, applicaties goedkeuren die wél geschikt zijn voor dat apparaat in plaats van, achteraf (dus te laat), applicaties te gaan blokkeren als uit langdurend onderzoek blijkt dat er mogelijk aanwijzing is dat er iets aan de hand zou kunnen zijn?
Te gek voor woorden dit.
Tapijtmepper 10 maart 2023 23:58
Wat velen hier vergeten dat veel TikTok en vele andere apps meekijken met de in-app browser.

https://inappbrowser.com/

Als je na enkele keren doorklikken terecht komt bij websites waar je logins/gevoelige gegevens ingeedt die niks met TikTok te maken hebben is dit een serieus veiligheidsrisico.
af_bert 10 maart 2023 09:23
Een Vlaamse overheid of een overheidsdienst in het algemeen, moet telefonisch bereikbaar zijn of bereikbaar via een loket. Lees: persoonlijk contact. NIET via social media of een of andere fancy chatapp.

Informatie moet beschikbaar zijn via een website, niet via social media.

Politici en overheden zouden gewoon een verbod moeten hebben om zich kenbaar te maken via sociale media en chatapp.
Zijn we echt zo dom en achterlijk geworden dat we niet meer zonder facebook, instagram of WA of telegram kunnen overleven?
Bender @af_bert10 maart 2023 10:10
Een Vlaamse overheid of een overheidsdienst in het algemeen, moet telefonisch bereikbaar zijn of bereikbaar via een loket. Lees: persoonlijk contact. NIET via social media of een of andere fancy chatapp.
Dus je verwacht dat als de overheid wil informeren dat ieder persoon in Vlaanderen persoonlijk opgebeld wordt om te informeren voor iedere wetswijziging?
Dat kan toch ook helemaal niet...
Zijn we echt zo dom en achterlijk geworden dat we niet meer zonder facebook, instagram of WA of telegram kunnen overleven?
Vind ik wel een hele rare stelling, want we zijn blijkbaar dus ook afhankelijk geworden van radio en tv, zijn we dan ook 'dom en achterlijk'?

[Reactie gewijzigd door Bender op 23 juli 2024 04:46]

Andros @Bender10 maart 2023 20:02
Radio en tv zijn nochtans standaarden en de overheid baat zelf zenders uit. Toch een groot verschil met een gesloten platform waar alles bepaald wordt door Zuckerberg of Musk en waar de wetgeving van een buitenlandse mogendheid (de VS in dit geval) iets over te zeggen hebben. Er is een reden waarom besluiten en wetten worden gepubliceerd in het staatsblad...
Bender @Andros12 maart 2023 18:30
Echter veel mensen luisteren helemaal geen radio en tv meer, echter heeft de overheid nog steeds de plicht de burger te informeren.
Andros @Bender12 maart 2023 19:06
Welk deel van en en is niet duidelijk? Mensen gebruiken verschillende media en de overheid doet haar best iedereen te bereiken, dat is de discussie ook niet. Het wordt een probleem als belangrijke informatie enkel beschikbaar is op een gesloten platform onder buitenlands beheer. Die platformen kunnen als aanvulling gebruikt worden maar mag nooit als enige optie geboden worden.

Bedrijven snappen dit ook steeds slechter, steeds vaker zijn zij alleen bereikbaar via een kanaal waar je een account voor nodig hebt. Handig voor mensen die zo'n platform gebruiken maar er dient een normaal open alternatief te zijn.

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