ByteDance wil mogelijk TikTok in VS afsplitsen

Het Chinese ByteDance wil mogelijk TikTok in de Verenigde Staten afsplitsen. Als een deal met de overheid van de VS niet doorgaat, is het bedrijf bang dat de app in de VS mogelijk verboden zal worden. Een afsplitsing moet dat voorkomen.

Het gaat mogelijk om een verkoop van de Amerikaanse tak of een beursgang, zo zegt Bloomberg. Het bedrijf ziet de afsplitsing van de Amerikaanse tak van TikTok als laatste redmiddel om een verbod op de app te voorkomen. Politici in de VS willen de app verbieden vanwege het risico op spionage. ByteDance is een Chinees bedrijf en de Chinese overheid kan daardoor alle gebruikersgegevens van westerse gebruikers opvragen en inzien.

Om een verbod te voorkomen, heeft TikTok voorgesteld om in de VS alle data van Amerikaanse gebruikers op te slaan bij Oracle. Ook mag Oracle samen met een toezichthouder die de Amerikaanse overheid aanwijst de code inspecteren. Daarbij gaat het om de huidige broncode en wijzigingen in updates.

In Europa ligt er nog geen concreet voorstel voor een verbod op TikTok, al mogen ambtenaren van de EU en in veel lidstaten de app vanwege diezelfde angst voor spionage niet op hun telefoon hebben. Ook in Europa wil TikTok data van Europese gebruikers onderbrengen in een datacenter van een Europees bedrijf en de code laten inspecteren. Welk Europees bedrijf dat zal gaan doen, is nog niet bekend.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 08:13 52

15-03-2023 • 08:13

52

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Reacties (49)

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Pasteis 15 maart 2023 08:19
Om een verbod te voorkomen, heeft TikTok voorgesteld om in de VS alle data van Amerikaanse gebruikers op te slaan bij Oracle. Ook mag Oracle samen met een toezichthouder die de Amerikaanse overheid aanwijst de code inspecteren. Daarbij gaat het om de huidige broncode en wijzigingen in updates.
Mits goed uitgewerkt, vindt ik ook dat we TikTok een kans moeten geven hiermee, als er zekerheid is dat het niet alsnog via een omweg weggesluisd kan worden.

Niet alle Chinese bedrijven hoeven toch kwaadaardig te zijn?
Arfman @Pasteis15 maart 2023 08:27
Niet alle Chinese bedrijven hoeven kwaadaardig te zijn. TikTok is dat echter wel:
Policy describes the collection and analysis of user personally identifiable information (PII) as well as user data collected from other sources.
Furthermore, the app collects “the content of [messages] and information about when [messages are] sent, received and/or read.”
TikTok uses facial recognition software to superimpose images on users’ faces for use in videos. Unlike other data that is collected, biometrics represent the physical user and are generally permanent. Biometrics are therefore of high intelligence value.
Enzovoort, enzovoort. Bron: https://www.cisecurity.or...he-latest-security-threat

Maar Google/DuckDuckGo maar even op "tiktok security risks".
feuniks @Arfman15 maart 2023 09:04
Alle Chinese bedrijven hebben te maken met de Chinese wetgeving. Dat betekent dat de Chinese overheid altijd een vinger in de pap heeft, altijd alle data kan opvragen, altijd kan eisen dat bepaalde achterdeurtjes in de software zitten en als het bedrijf enige mate van grote heeft zullen er altijd overheidsfunctionarissen in het bedrijf te werk gesteld worden. Ja, de VS is niet veel beter. Ook daar is op basis van wetgeving data zomaar op te vragen. Alleen heb ik een beter gevoel bij de VS dan bij China.
En laten we eerlijk zijn. TikTok is niet het grootste probleem. Als je kijkt naar Tencent en waar die allemaal hun tentakels in hebben, dan denk ik dat we daar nog veel meer van moeten vrezen.
holoduke51 @feuniks15 maart 2023 09:46
Buj zowel China als de VS zijn commerciële belangen het enige wat telt. Geen enkel menselijk fatsoen is belangrijk. Ik zie geen verschil tussen China en de VS. Een Amerikaans bedrijf zou jou en je familie gerust 80 uur per week in een smerige fabriek laten werken. Europa zou grote impactvolle software moeten verplichten Europees te zijn.
Helaas is de EU een door buitenlandse partijen doordrenkt lobby feest en gebeurt er helemaal niks.
Tintel
@holoduke5115 maart 2023 10:45
Buj zowel China als de VS zijn commerciële belangen het enige wat telt. Geen enkel menselijk fatsoen is belangrijk
Nou, ik vermoed dat je deels gelijk hebt maar dat China naast commerciele belangen ook nog belangen heeft om de machtspositiie van zichzelf of 'de partij' te versterken / zeker te stellen. Dus niet een primair economisch belang.
In de VS is die partij dezelfde partij die uit is op economisch voordeel en met meer macht komt meer economisch voordeel - dus misschien is er onderaan de streep geen verschil.
drdelta @Tintel16 maart 2023 03:51
Zowel de VS en China hebben naast commerciële belangen, politieke belangen. En de EU is niet anders. Dat China en de VS politiek niet dezelfde idealen nastreven mag duidelijk zijn, maar beiden willen het beste voor henzelf.
Tintel
@drdelta16 maart 2023 09:10
De EU is een bende met veel te veel interne strubbels. Dat de VS en China het beste voor henzelf willen klopt wel. Alleen heb ik het idee dat China veel meer aan 'verspreiding' doet dan de VS. Ze proberen letterlijk gebied erbij te claimen (net zoals de Russen op het moment), dat heb ik de VS nog niet zien doen.
En die tendens [tot verspreiding] is eigenlijk gevaarlijker denk ik.

Daarnaast lijkt het aantal mensen dat in China profiteert een kleinere groep maar wel een veel hechtere groep (t.o.v. de VS).
batjes @Arfman15 maart 2023 09:41
Maar Google/DuckDuckGo maar even op "tiktok security risks".
In je quote kan je TikTok prima vervangen met Google. Of Meta.

Gelijke monniken, gelijke kappen.
Robby517 @Arfman15 maart 2023 13:12
Ja dit heb je nu eenmaal met apps die messaging en camera filters hebben... wat een non-artikel.

[Reactie gewijzigd door Robby517 op 22 juli 2024 20:07]

Dutch_CroniC @Arfman16 maart 2023 08:51
Best wel grappig hoe hier dan nog geschreven wordt; 'dat het kan zijn dat tiktok de data opvraagt van EU gebruikers'

Daar is volgens mij geen twijfel over, dat gaat er direct heen.
n4m3l355 @Pasteis15 maart 2023 08:28
Een bedrijf waarvan meermaals ze aangeven dat de overheid geen invloed op hun product heeft, waarvan de overheid geen inzicht in hun product heeft, waarvan ze zeggen dat ze niet censureren of sociaal beeld manipuleren enkel om iedere keer weer teruggefloten te worden dient alsnog een kans te krijgen?

Ze zouden eigenlijk in hun handjes moeten klappen dat onze toezichthouders zo zwak zijn en hun door laat rommelen. Elk Westers (maar ok Chinees) bedrijf krijgt nooit zoveel speelruimte als dat Bytedance in het buitenland krijgt. Het is toch van de zotte dat een land wat democratien probeert te beinvloeden toegang heeft tot zoveel data?

Wanneer geeft de VS en EU aan dat het genoeg is geweest en ermee klaar is? Zelfs hun idee om bij Oracle aan te kloppen kan men daar goodwill mee creeeren wanneer ze zoveel fout hebben gedaan?
PearlChoco @Pasteis15 maart 2023 11:12
Facebook en Instagram worden geblokt in China, dat zal ook wel meespelen denk ik.
theduke1989 15 maart 2023 08:17
Er zijn zo veel influencers op TikTok. Die zullen ook wat te zeggen hebben denk ik.

Dat de overheid altijd maar 1 reden erbij haalt en dat is "national security" terwijl hun ook met hun Facebook bijvoorbeeld even hard tracken alles wat er gedaan wordt en dit weer doorgeeft.

Het is een grote inkomstenbron voor velen.
IStealYourGun @theduke198915 maart 2023 08:50
Van China is het wel bekend dat ze actief bedrijven en instellingen aanvallen. Nu ben ik overtuigd dat de VS ook niet heilig is en dat ook doet in China (en Europa), maar vanuit hun perspectief willen ze het China het niet te makkelijk maken.

Bovendien kan China met een draai aan de knoppen mensen enorm beïnvloeden en de democratie ondermijnen van de VS.

Het grote verschil met een Facebook is dat ze de top daar ter verantwoording kan roepen, maar dat gaat een stuk moeilijk als dat een buitenlands bedrijf is.
i-chat @IStealYourGun15 maart 2023 10:26
je geeft eigenlijk precies DÉ reden waarom wij in europa minder afhankelijk zouden moeten worden van buitenlandse big tech.

onderaan de streep weet je gewoon dat iedere wetgever bij een belangen afweging tussen wat zij willen en wat wij willen in beginsel altijd zwaarder zullen laten wegen wat wij willen. kortom: je neemt alleen een negatieve (voor jezelf) beslissing als er elders meer te halen is.

zie het als onderhandelen over de prijs, ik kan A de hoofdprijs vragen en er nu dik aan verdienen, wil ik jou echter als klant in de toekomst houden in de hoop uiteindelijk meer te verdienen, dan geef ik je mogelijk nu een beetje korting. maar dat doe ik dus niet uit de goedheid van mijn hart... maar enkel om er in de toekomst voordeel uit te halen.

om die reden werkt ASML mee aan de chipblokkade aan china... niet omdat ze graag minder chip-machines verkopen, maar simpel omdat het uiteindelijk beter is om de VS blij te houden dan om china blij te houden, had china daarentegen een groter markt aandeel dan zou asml waarschijnlijk nooit hebben meegewerkt en doodleuk hebben gezegd dat zei niet verantwoordelijk zijn en dat je zaken maar lekker via de VN veiligheidsraad moet spelen (ofzo).
Armselig @i-chat15 maart 2023 13:42
je geeft eigenlijk precies DÉ reden waarom wij in europa minder afhankelijk zouden moeten worden van buitenlandse big tech.
Ja... maar ja, waar blijft de nederlandse facebook dan, of tiktok? Ik zie hier nog geen nederlandse zuckerberg opstaan die dat even opzet.
drdelta @Armselig16 maart 2023 03:53
Wat is was Hyves..
Iblies @IStealYourGun15 maart 2023 12:36
China geeft zelf aan dat het ondoenlijk is om ALLE informatie te analyseren.

Dat sluit dus niet uit dat ze indien nodig informatie van bepaalde mensen kunnen/mogen opeisen indien ze dat nodig achten.

VS heeft soortgelijke wetgeving. De vraag die je gesteld moet worden is jezelf afvragen of dat altijd wel zo interessant is en stroken met je eigen doelstellingen.


Meest recente is het opblazen van de NordStream gaspijp. Alle vingers wijzen een kant uit, maar daar komt geen beweging in. Zelfs nadat het werd opgerakeld met beter onderbouwde claims dat de VS het had gedaan, kwamen er vervolgens allerlei andere wilde theorieën van de zelfs serieuze kranten.


Een ander waar meer zorgen om moet worden gemaakt is dat China het voor mekaar krijgt dat Iran en Saoedie-Arabië de banden gaat aanhalen zonder dat iemand het in de gaten heeft.


Dat iedereen iedereen elkaar afluistert mag langzaamaan achterwege worden gelaten. Er worden andere kanalen opgezet waar het Westen (cq VS) geen dikke vinger in heeft.

[Reactie gewijzigd door Iblies op 22 juli 2024 20:07]

dutchnltweaker @theduke198915 maart 2023 08:28
Dat de overheid altijd maar 1 reden erbij haalt en dat is "national security" terwijl hun ook met hun Facebook bijvoorbeeld even hard tracken alles wat er gedaan wordt en dit weer doorgeeft.
Herinneren we ons allemaal nog Snowden? https://www.youtube.com/watch?v=efs3QRr8LWw In dit interview gaf hij aan dat hooggeplaatste officials rond Facebook (nu meta), toevallig langskwamen. Ik snap zeker dat ze het als nationaal gevaar zien, maar wij als westen en ook andere landen mogen toch ook het gevaar zien vanuit die diensten van dat land?

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 20:07]

Cergorach @theduke198915 maart 2023 08:41
Er zijn zo veel influencers op TikTok. Die zullen ook wat te zeggen hebben denk ik.
Die zullen vast wat te zeggen hebben, maar hebben geen zeggenschap. Ik zou zelfs durven stellen dat een significant deel van de Tiktok gebruikers/influencers niet stemgerechtigd zijn. Vervolgens hebben we het over zo relatief weinig VS influencers dat we het over minder dan een promille van de VS bevolking hebben.

Vervolgens lijkt slechts 1 op de 400 influencers (in de VS) meer dan een miljoen followers te hebben. 100k followers zou je $500-$1000 opleveren, 1 op 23 influencers heeft dat... Dus voor slechts een handjevol VS influencers is dit een grote inkomstenbron.
kodak @theduke198915 maart 2023 08:47
Als je je als ondernemer zo afhankelijk van een platform maakt om bestaandrecht te hebben, dan klopt er iets niet aan dat verdienmodel. Op die manier ondernemen is niet zomaar belangrijker dan recht doen. Zeker in de VS hoort een ondernemer zich daarvan bewust te zijn. Daar krijg je bij de vrijheid juist ook eigen verantwoordelijkheid als je te veel risico neemt.
theduke1989 @kodak15 maart 2023 09:01
Gaat er om dat het erg populair is.
Net zoals YouTube dat ook is. Maar omdat het verdienmodel nu moeilijker is voor YouTubers doordat het westen hier allemaal regels heeft. Gaan ze over op andere platformen.

YouTube, TikTok, Twitch, Facebook etc waar geld mee verdient wordt is gewoon een baan. De ene zit de hele dag achter de computer of is een flat aan het bouwen. En de andere doen aan influencing.
kodak @theduke198915 maart 2023 09:28
Het gaat dus vooral om geld verdienen. En als je je bestaandrecht en levensonderhoud als ondernemer dan af laat hangen van maar één of heel weinig platformen dan neem je te veel ondernemersrisico. Dan is dat soort populariteit eerder gemakzuchtige afhankelijkheid. En zelfs al zou het ze niet om het geld maar alleen de populariteit gaan, dan nog is dat niet zomaar belangrijker dan recht doen.
pepsiblik @theduke198915 maart 2023 08:51
Waarom hebben de influencers wat te zeggen? Die verhuizen wel naar het volgende platform, net zoals ze eerder verhuist zijn van Facebook naar Instagram en van youTube naar TicToc. Als overheden, die de plicht hebben de veiligheid van hun burgers te waarborgen, in TicToc een risico zien voor de veiligheid, dan hebben zij toch echt het laatste woord hierin en niemand anders.
Dutch_CroniC @theduke198916 maart 2023 08:52
Daarom hebben ze er ook zo lang mee gewacht..
Pasteis @theduke198915 maart 2023 08:22
Er zijn zo veel influencers op TikTok. Die zullen ook wat te zeggen hebben denk ik.

Dat de overheid altijd maar 1 reden erbij haalt en dat is "national security" terwijl hun ook met hun Facebook bijvoorbeeld even hard tracken alles wat er gedaan wordt en dit weer doorgeeft.

Het is een grote inkomstenbron voor velen.
Gelukkig zijn influencers altijd ondergeschikt tegenover nationale veiligheid.

Het zou wat zijn als influencers even gaan bepalen of beïnvloeden welke veiligheidsrisico’s we wel of niet nemen. Je kan het voor degene die hun brood mee verdient ook als ondernemersrisico zien…
Tintel
@theduke198915 maart 2023 10:50
alsof ze zelf het liefste van de klas zijn
Nee, ze hebben het gewoon over risico wat zijzelf lopen. Precies dezelfde discussie als ze stellen dat bepaalde landen geen massa-vernietigingswapens zouden mogen hebben terwijl de VS ze wel heeft. Heeft niets te maken met 'lief zijn'. De VS wel de enige zijn met een wapen in haar hand want dan loopt ze zelf minder risico.
En 'het westen' is niet blind; het westen heeft geen enorm leger omdat ze daar minder geld aan uitgeeft (en ook minder geld heeft) daarom wil ze graag bondgenoten. De VS is een sterk bewapende bondgenoot - die zijn niet geheel ongevaarlijk, dat weet 'het westen' ook wel.
batjes @theduke198915 maart 2023 09:43
Newsflash, iedereen doet aan eigenbelang. Ook landen.

We zitten als westen al een tijdje in een nieuwe koude oorlog met China. "National security" is wel degelijk van belang.
i-chat @theduke198915 maart 2023 10:16
altijd leuk hoe mensen met totale onzin redeneringen een beetje lopen te bashen

JA de VS zal ongetwijfeld in veel opzichten heel 'erg' zijn als het aankomt op mensenrechten-schending. maar desondanks kun je ze nauwelijks vergelijken met hoe china omgaat met oeigoeren. Ja je hebt zeker weten groeperingen in de VS die andere bevolkingsgroepen het leven zuur maken, en ja corruptie en discriminatie zijn er zeker aan de orde van de dag,

en ja ook vanuit de vs tegen zijn eigen bondgenoten ... (of zoals ze het zelf waarschijnlijk eerder zouden noemen onderdanen),

maar van die opmerkingen als .... persoon x of y (vooral van het populistische soort), zou het nooit doen is natuurlijk gewoon dikke BS... al vanuit de oudheid weten we: absolute macht corrumpeert absoluut.

als er één iemand is die dat overduidelijk heeft laten zien dan was het juist jouw geliefde trump... de trump die notabene zelfs onwelgevallige media probeerde te verbieden onder het mom van fake news... terwijl hijzelf de grootste verspreider was van valse berichten en bewezen leugens.
dutchnltweaker 15 maart 2023 08:23
Maar wat maakt het uit als ze opsplitsen? Bij verkoop heeft bytedance een eenmalig bedrag en geen winst/omzet in de toekomst. Bij een ban hebben ze sowieso geen winst/omzet vanuit de VS. Bij beide keuzes hebben ze hetzelfde probleem.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 20:07]

LurkZ @dutchnltweaker15 maart 2023 08:45
Omzet/winst is niet waar het hier om draait.

Waar het echt om draait is: Werkt TikTok-USA voor de Chinese overheid?
i-chat @LurkZ15 maart 2023 10:01
je zou natuurlijk als overheid kunnen zorgen dat het tiktok usa verboden is om enige data te uploaden naar servers buiten de USA (ja zelfs debug data), of financial data... je mag dus een amerikaans bedrijf oprichten, en dat bedrijf mag licentie-geld afstaan voor de technologie (kortom je mag er dik aan blijven verdienen) maar... door alle data transmissie te verbieden kun je stellen dat spionage weinig zin meer heeft... wat kun je immers afkijken als je het vervolgens niet in bezit krijgt.

het is echt niet dat je als overheid totaal geen mogelijkheden hebt, ALS de andere kant bereid is mee te werken en dat zullen ze zijn want de winsten zijn meer dan mega.
Cergorach @dutchnltweaker15 maart 2023 08:52
Bij opsplitsen en beursgang heb je 0,0 invloed op wie de aandeelhouders zijn. Dat kunnen ook gewoon Chinese aandeelhouders zijn. Net dat als een groot Amerikaans bedrijf een significant aandeel Chinese aandeelhouders kan hebben...
i-chat @Cergorach15 maart 2023 10:05
veel amerikanen zullen het natuurlijk niet leuk vinden dat HUN zuurverdiende dollars in het buitenland terecht komen, maar dit hele gedoe gaat (officieel dan) helemaal niet over centjes, het gaat over dataveiligheid, privacy en de angst voor spionage ... en DIE angst kun je wel degelijk wegnemen

ik kan me zelfs voorstellen dat china dit spelletje maar wat graag speelt, lekker op de schop drijven die handel en lekker meewerken zodat ze straks kunnen roepen, zie je wel.... WHO, het ging helemaal niet om mensenrechten, het was gewoon machtsmisbruik om geld. en dan.... als de lucht geklaard is, en china als data-dief een taboe onderwerp geworden is kunnen ze heerlijk ongestoord hun gang gaan.

of gewoon niet natuurlijk...

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 20:07]

SPee @dutchnltweaker15 maart 2023 12:09
Als ze een licentie uitgeven, krijgen ze een continue inkomstenstroom van de "nieuwe TikTok".
Dan heb je beide voordelen: het is niet meer een Chinees bedrijf + wel de regelmatige inkomsten.

De vraag is alleen wel waar je dan heen gaat (USA of ander land). En of je het verlies van de gebruikersdata kan/wil accepteren.
SuperDre 15 maart 2023 12:00
verbod op deze app is echt te krankzinnig voor woorden, dan moet er ook een verbod op oa youtube en facebook komen.
ro8in @SuperDre15 maart 2023 12:05
Ik denk dat we over het algemeen wel inderdaad wat regels moeten gaan krijgen betreft dit soort Apps die gebouwd zijn op verslaving, dopamine etc. Ze zijn veel schadelijker voor onze bevolking dan wij denken. Drugs en alcohol worden zwaar gereguleerd, maar dit soort Apps laten we maar gewoon op zijn beloop mensen hun levens kapot maken. Raar.
Wilfred86 @ro8in15 maart 2023 16:25
Denk dat over een jaar of tien de schade steeds duidelijker wordt en het in het rijtje van tabak, suiker en alcohol komt.
JDx 15 maart 2023 08:52
Lijkt mij wel belangrijk waar het zo belangrijk is voor TikTok om met zoveel moeite actief te blijven in de VS, als je zo'n hekel hebt aan de regelgeving daar zeg je toch gewoon nou dan niet?

Blijf je net zoals Boosty, VK, Weebo (ofzo) en anderen in je eigen land. Dus je zou bijna denken dat behalve inkomsten China er meer baat bij heeft om in de VS te blijven.
SuperDre @JDx15 maart 2023 12:01
inkomsten. De VS is ook nog steeds een behoorlijke inkomstenbron voor TikTok.
Ircghost 15 maart 2023 09:07
Ik vind het erg lastig inschatten of wij op ons bedrijf ook het gebruik van TikTok moeten verbieden of ernstig afraden. Zijn er hier mensen waar dit bij hen al verboden is? Of juist niet? En heb je daar argumenten voor?
satya @Ircghost15 maart 2023 11:14
Hier nog niet, er is ook niet een direct veiligheids issue, wel kan door middel van wat je waarvandaan bekijkt profielen van gebruikers worden opgesteld die binnen een zelfde (bedrijfs)groep vallen, waar een tread actor iets mee zou kunnen doen. Filmpjes van mensen binnen een bedrijf kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van informatie in de reconnaissance fase voor een aanval op een bedrijfsomgeving later.
Bender 15 maart 2023 09:38
Maar de eigenaar van dat afgesplitste bedrijf is toch nog steeds Chinees? In hoeverre maakt het dan echt uit?
HakanX 15 maart 2023 21:03
Als je ziet hoe bang Amerika is dat Chinese social media bedrijven groot worden ivm spionage, kun je nagaan hoe dankbaar gebruik zij maken van de Amerikaanse Facebook Instagram & co.
Het opslaan van gegevens bij Oracle is dan ook geen bescherming van de burger, maar dan hebben ipv één overheid twee overheden toegang tot de data.
mutley69 15 maart 2023 22:31
In China kan de overheid elk bedrijf overnemen. Dat staat haaks op wat in het westen mogelijk is - en dus zijn chinese bedrijven d'office te vermijden.

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