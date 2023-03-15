ByteDance wil mogelijk TikTok in VS afsplitsen

Het Chinese ByteDance wil mogelijk TikTok in de Verenigde Staten afsplitsen. Als een deal met de overheid van de VS niet doorgaat, is het bedrijf bang dat de app in de VS mogelijk verboden zal worden. Een afsplitsing moet dat voorkomen.

Het gaat mogelijk om een verkoop van de Amerikaanse tak of een beursgang, zo zegt Bloomberg. Het bedrijf ziet de afsplitsing van de Amerikaanse tak van TikTok als laatste redmiddel om een verbod op de app te voorkomen. Politici in de VS willen de app verbieden vanwege het risico op spionage. ByteDance is een Chinees bedrijf en de Chinese overheid kan daardoor alle gebruikersgegevens van westerse gebruikers opvragen en inzien.

Om een verbod te voorkomen, heeft TikTok voorgesteld om in de VS alle data van Amerikaanse gebruikers op te slaan bij Oracle. Ook mag Oracle samen met een toezichthouder die de Amerikaanse overheid aanwijst de code inspecteren. Daarbij gaat het om de huidige broncode en wijzigingen in updates.

In Europa ligt er nog geen concreet voorstel voor een verbod op TikTok, al mogen ambtenaren van de EU en in veel lidstaten de app vanwege diezelfde angst voor spionage niet op hun telefoon hebben. Ook in Europa wil TikTok data van Europese gebruikers onderbrengen in een datacenter van een Europees bedrijf en de code laten inspecteren. Welk Europees bedrijf dat zal gaan doen, is nog niet bekend.