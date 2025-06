TikTok gaat 12 miljard euro over tien jaar investeren in Europese datacenters

TikTok zegt 12 miljard euro over tien jaar te investeren in onder meer Europese datacenters. Het sociale medium gebruikt al een datacenter in Ierland en is begonnen met het inrichten van een nieuw serverpark in de Hamar-regio in Noorwegen. TikTok wil zo aan Europese wetten voldoen.

In een blogpost legt het Chinese platform van ByteDance de vernieuwde plannen uit voor wat het Project Clover noemt, waaronder de investering van 12 miljard euro in Europese opslag van gebruikersgegevens van EU-burgers. Eerder had het bedrijf het nog over een jaarlijkse investering van 1,2 miljard euro.

Een deel van het vernieuwde bedrag is al in het Ierse datacenter geïnvesteerd, wat sinds dit jaar in gebruik is genomen. Het eerste van de drie gebouwen in Noorwegen wordt nu van servers voorzien en moet vanaf de zomer van 2024 in gebruik genomen worden. Eind 2024 moeten de andere twee gebouwen op deze locatie ingericht zijn, waarna de betreffende locatie het grootste datacenter van Europa zou zijn. Er komt tevens nog een extra datacenter in Ierland.

Het bedrag wordt uitgesmeerd over een periode van tien jaar, maar het bedrijf geeft weinig verdere details over wanneer en waaraan het geld precies uitgegeven wordt. Wel licht TikTok toe dat een deel van de investering naar NCC Group gaat, een cybersecuritybedrijf dat de dataopslag en -stromen van en naar TikTok gaat monitoren.

Het sociale medium wil met Europese datacenters zorgen van EU-toezichthouders wegnemen over het in het buitenland verwerken van gegevens van Europese burgers. Daarbij mogen gegevens dankzij de AVG sowieso niet zomaar buiten Europa verwerkt of opgeslagen worden.