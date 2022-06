TikTok wil datacentrum bouwen in Ierland voor Europese gebruikers

Sociaal medium TikTok is van plan een datacentrum te bouwen in Ierland voor het opslaan van gegevens van Europese gebruikers. Data van Europeanen staat nu nog in de VS met een back-up in Singapore.

Het datacentrum moet binnen anderhalf tot twee jaar operationeel zijn, zegt TikTok tegen de BBC. De bouw is geen reactie op de recente ontwikkelingen rond het bedrijf. De Amerikaanse overheid heeft gedreigd om TikTok vanaf half september te verbieden, tenzij moederbedrijf ByteDance de Amerikaanse tak van TikTok verkoopt aan een Amerikaans bedrijf. Microsoft is in onderhandeling met ByteDance.

Met de bouw van het datacentrum is een investering gemoeid van honderden miljoenen euro's. De data ligt nu opgeslagen in de VS met een back-up in Singapore; TikTok zegt dat het alleen data van Chinese gebruikers in China opslaat. Daar heet TikTok Douyin en beide apps hebben aparte gebruikersdata.

TikTok verzamelt naast de video's ook data van gebruikers om advertenties op aan te passen. Critici wijzen erop dat onder de Chinese wet de staat informatie van TikTok kan opeisen, zelfs als die informatie elders opgeslagen staat.