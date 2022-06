FT: 'Microsoft wil ook Europese activiteiten van TikTok overnemen'

Vijf anonieme bronnen zeggen tegen de Financial Times dat Microsoft de wereldwijde activiteiten van TikTok wil overnemen. Microsoft heeft altijd gezegd alleen een deel van de activiteiten te willen overnemen. Bronnen weerspreken het gerucht tegenover Reuters en Business Insider.

Volgens de Financial Times zijn de gesprekken tussen Microsoft en TikTok nog in een pril stadium en is het daardoor nog onduidelijk hoeveel Microsoft van TikTok gaat overnemen. De vijf bronnen zeggen dat het bedrijf nu alle activiteiten van TikTok wil overnemen, inclusief het Europese en Indiase deel. Microsoft zei eerder alleen het Amerikaanse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse deel te willen overnemen.

Bij zo'n gedeeltelijke overname zouden de overige TikTok-onderdelen in handen blijven van het Chinese ByteDance. Deze situatie zou volgens één FT-bron ongewenst zijn, omdat bepaalde afdelingen zoals HR lastig te scheiden zouden zijn in een Microsoft- en ByteDance-deel. Daarnaast zou Microsoft met de gehele overname willen verzekeren dat TikTok werkt als gebruikers reizen van bijvoorbeeld de VS naar Europa.

Één anonieme bron zegt tegen zowel Business Insider als Reuters dat het FT-verhaal niet klopt. Het is onduidelijk of de twee media dezelfde bron hebben gesproken. Microsoft zou niet hebben geopperd om de gehele TikTok van ByteDance te kopen. Microsoft en ByteDance hebben niet gereageerd op het FT-artikel.

Een gehele overname van TikTok zou ruim 50 miljard dollar kosten, zo schrijft Reuters. Microsoft en ByteDance hebben van de Amerikaanse president Trump tot 15 september de tijd gekregen om een deal te sluiten. Anders wordt de dienst in de Verenigde Staten verboden. Trump zei destijds al dat heel TikTok overnemen naar zijn mening verstandiger zou zijn. De president wil dat Microsoft de Verenigde Staten betaalt voor het mogelijk maken van de overname.