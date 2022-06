Ongeveer 20GB aan vertrouwelijke data van Intel verschijnt online

Er is ongeveer 20GB aan data van chipontwerper Intel online verschenen, waaronder vertrouwelijke documentatie over processors. De data komt volgens het bedrijf van zijn Resource And Design Center.

Chat tussen Kottmann en anonieme hacker

Ontwikkelaar Tillie Kottmann heeft het bestaan van de documenten geopenbaard en zegt dat die via een anonieme bron bij hem gekomen zijn. Kottmann publiceerde eerder broncodes van meerdere bedrijven. Er zouden meer dumps gaan volgen na deze met nog meer documentatie. Er is een lijstje met dingen die in de download van 20GB zouden staan. Daaronder zijn roadmaps, maar ook '(very horrible) Kabylake FDK training videos'.

Intel bevestigt tegenover Bleeping Computer dat het gaat om interne documentatie en vermoedt dat iemand van een derde partij met toegang tot documentatie van het Resource And Design Center die gedownload heeft.

De hacker die Kottmann heeft gesproken zegt dat die een Intel-server aantrof op een CDN zonder goede beveiliging via een scan. Met een Python-script zou de hacker hebben gekeken naar bestanden en mappen die geen wachtwoord vereisen of die werken met standaardwachtwoorden.