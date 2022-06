Bedrijven VS mogen vanaf 20 september niet meer handelen met TikTok en WeChat

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend om personen en bedrijven in de VS vanaf 20 september te verbieden om te handelen met TikTok of WeChat, twee van de populairste apps van Chinese makelij.

Het decreet noemt de dataverzameling en Chinese censuur binnen de app als belangrijkste redenen voor het verbod. "Deze dataverzameling dreigt de Chinese communistische partij toegang te verschaffen tot privé-informatie van Amerikanen en die kunnen ze mogelijk gebruiken om de locatie van ambtenaren te achterhalen, om zo dossiers voor chantage op te bouwen en bedrijfsspionage uit te voeren."

In het decreet verwijst Trump ook naar de Oeigoeren en protesten in Hongkong. "TikTok zou ook video's censureren die de Chinese communistische partij politiek gevoelig vindt, zoals over de protesten in Hongkong en de behandeling van Oeigoeren en andere moslim-minderheden in China." Bovendien, zo redeneert de Amerikaanse president, kan China de app gebruiken om desinformatie te verspreiden. "Zoals over de oorsprong van het coronavirus."

Om dezelfde redenen wil Trump ook het handelen met WeChat en moederbedrijf Tencent verbieden in een apart decreet. Het decreet is de laatste stap na drie jaar van zorgen en onderzoeken bij de Amerikaanse overheid naar TikTok. De Chinese eigenaar ByteDance nam de app over in 2017 en wijzigde de naam van Musical.ly naar TikTok. De app heeft honderden miljoenen gebruikers.

Microsoft bevestigde maandag met ByteDance in onderhandeling te zijn over de TikTok-overname. Microsoft en ByteDance hebben van de Amerikaanse president Trump tot 15 september de tijd gekregen om een deal te sluiten. Het decreet gaat in op 20 september. India verbood eerder al het gebruik van TikTok en tientallen andere Chinese apps.