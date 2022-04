Ontwikkelaar PUBG Mobile gaat zelf game in India uitbrengen na ban Tencent

PUBG Corporation gaat PUBG Mobile voortaan zelf uitbrengen in India. Voorheen werd het spel door het Chinese bedrijf Tencent uitgebracht. PUBG Mobile werd vorige week door de Indiase overheid verbannen, omdat de app data van gebruikers zou stelen.

In een persbericht schrijft PUBG Corporation het besluit van de Indiase overheid 'volledig te begrijpen en te respecteren'. Het bedrijf zegt de privacy en de veiligheid van zijn spelers als hoge prioriteit te beschouwen en hoopt samen met de overheid aan een oplossing te werken waarmee Indiase spelers weer het spel kunnen spelen.

De ontwikkelaar zegt daarom 'in het licht van recente ontwikkelingen' besloten te hebben de uitgeefrechten van PUBG Mobile terug te trekken bij Tencent. Het gaat voor zover bekend alleen om de Indiase versie; Tencent blijft verantwoordelijk voor het iOS- en Android-spel in andere markten, waaronder de Europese. Wanneer PUBG Mobile door PUBG Corporation in India wordt uitgebracht, is niet duidelijk. Het bedrijf spreekt alleen over de 'nabije toekomst'.

India verbande PUBG Mobile afgelopen woensdag, omdat de app betrokken zou zijn bij 'activiteiten die nadelig zijn voor de soevereiniteit, verdediging, beveiliging en openbare orde' van het land. De app zou data van gebruikers stelen en deze naar servers 'op locaties buiten India' sturen. Zowel het reguliere PUBG-spel als de Lite-versie werden door de overheid verbannen.

PUBG Mobile is niet de enige app die recent in India in de ban is gedaan. Er zijn in totaal 118 Chinese apps in India verboden, waaronder ook Baidu en Alipay. Deze stap kan niet los worden gezien van het grensconflict in de Noord-Indiase regio Ladakh. Daarbij vielen in juni twintig doden aan de kant van Indiase strijdkrachten en inmiddels zijn de spanningen weer opgelaaid. Dit conflict tussen India en China speelt al sinds 1962, toen de landen daar een korte oorlog voerden.