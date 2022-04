India verbiedt PUBG Mobile en meer dan 100 andere Chinese apps

De overheid van India heeft PUBG Mobile en meer dan 100 andere apps van Chinese makelij verboden. Dat heeft het verantwoordelijke ministerie bekendgemaakt. De bekendste daarvan is Alipay van de Alibaba Group.

Het ministerie voor elektronica en IT zegt dat de apps 'betrokken zijn bij activiteiten die nadelig zijn voor de soevereiniteit, verdediging, beveiliging en openbare orde van India'. Het gaat daarbij vooral om data van gebruikers, zo benadrukt het ministerie. "Het ministerie heeft meldingen gekregen dat deze apps gebruikers data stelen en heimelijk versturen naar servers op locaties buiten India." Het ministerie noemt dat 'een grote en urgente zorg die noodmaatregelen vereist'.

Op de lijst staan PUBG Mobile Nordic Map: Livik, PUBG Mobile Lite en diverse apps van Alibaba, zoals Alipay en onderdelen van WeChat. In totaal bevat de lijst 118 apps, waaronder apps om alsnog TikTok te kunnen gebruiken in het land. India verbood TikTok en meer dan 50 andere apps al in juni. Ook de VS wil TikTok verbieden, tenzij moederbedrijf ByteDance de Amerikaanse tak van de app verkoopt. De VS wil ook WeChat verbieden.