PUBG Mobile introduceert Tesla Model Y als in-game voertuig

PUBG Corporation introduceert de Tesla Model Y als bestuurbaar en zelfrijdend voertuig in PUBG Mobile. Spelers moeten de nieuwe Tesla Gigafactory activeren, waarna deze in-game fabriek een Model Y produceert. De update met Tesla-promotie is nu beschikbaar voor Android en iOS.

Als onderdeel van het Ignition-evenement voert ontwikkelaar PUBG Corporation onder andere een update aan de Erangel-map door. De zogenoemde Tesla Gigafactory is een van de nieuwe locaties van het high-tech Erangel. Spelers kunnen Model Y-auto's in de fabriek maken, waarna ze er zelf in kunnen rijden. Als knipoog naar Tesla's Autopilot rijdt de Model Y eventueel ook zelf over de snelwegen van de map.

Daarnaast rijden er op diezelfde snelwegen Tesla-vrachtwagens met goederen rond. Spelers kunnen op deze vrachtwagens schieten, waardoor dozen met wapens, ammunitie en andere items uit de vrachtwagens kunnen vallen. In tegenstelling tot wat het onderstaande promotiemateriaal suggereert, zijn de Tesla Cybertruck en Roadster vooralsnog niet in de game te vinden.

PUBG Mobile is de free-to-playvariant van het betaalde PlayerUnknown's Battlegrounds. Beide games hebben onder andere Erangel als battleroyale-arena. Het oorspronkelijke PUBG richt zich daarentegen meer op realisme, terwijl de mobiele variant futuristische elementen omarmt. Eerder dit jaar werd daarnaast ook nog een volledig nieuwe PUBG-game voor mobiele platformen aangekondigd onder de naam New State. Die game speelt zich in het jaar 2051 af.