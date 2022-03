PUBG: New State speelt in 2051 en komt later dit jaar uit voor Android en iOS

PUBG Studio, de ontwikkelaar achter PlayerUnknown's Battlegrounds voor pc en consoles, brengt dit jaar een nieuwe mobiele PUBG-game uit met de titel PUBG: New State. Deze gratis game speelt zich af in het jaar 2051. Het bestaande PUBG Mobile is gemaakt door het Chinese Tencent.

Krafton, het overkoepelende Zuid-Koreaanse bedrijf waar ontwikkelaar PUBG Studio onder valt, meldt dat PUBG: New State een gratis te spelen game wordt voor iOS en Android die ergens dit jaar zal uitkomen. Geïnteresseerden kunnen zich onder meer via de Android-pagina van de game registreren; die mogelijkheid voor iOS volgt op een later tijdstip. Deze registratie levert onder meer een skin op. Wanneer PUBG: New State precies uitkomt is nog onbekend.

Een belangrijk verschil met PUBG Mobile is dat PUBG: New State zich afspeelt in 2051, wat onder meer tot uiting lijkt te komen door geavanceerde drones, helikopters, wagens, gadgets en een futuristisch schild. Wat het schieten betreft zijn er nog altijd traditionele vuurwapens, al krijgen spelers in de nieuwe game de mogelijkheid om aanpassingen aan te brengen op hun wapens. Daarmee zijn de prestaties te verhogen, is een vuurmodus te selecteren of kan een granaatwerper worden toegevoegd.

De strijd speelt zich op een nieuw speelveld genaamd Troi, waar spelers volgens Krafton kunnen ontdekken 'hoe het universum zich heeft ontwikkeld'. Er is ruimte voor honderd spelers en de uitgever belooft hoogwaardige graphics en een stabiele en vloeiende gameplayervaring. Op Android hebben spelers minimaal een toestel met Android 6.0 en 2,5GB ram nodig.