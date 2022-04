Chinese politie en Tencent halen sites die gamecheats verkochten offline

Door gezamenlijke inzet van de Chinese politie en game-ontwikkelaar Tencent is een collectief opgepakt dat gamecheats verkocht. De politie nam daarbij omgerekend zo'n 39 miljoen euro aan spullen in beslag, onder andere een aantal snelle sportauto's.

Bij een serie politie-invallen in de buurt van Shanghai zijn tien mensen opgepakt die betrokken waren bij het uitbaten van een website die cheats verkocht voor verschillende games. Volgens de politie verdiende het collectief zo'n 64 miljoen euro met de verkoop van cheat-abonnementen aan gamers in honderd landen en regio's. Gebruikers betaalden vanaf 8,50 euro per dag tot 170,50 euro per maand voor de abonnementen.

De BBC schrijft dat het volgens de Chinese politie gaat om de grootste organisatie van cheatverkopers die ooit gepakt is, omdat er zoveel geld gemoeid was met de website en omdat deze gebruikt werd bij zoveel games. Het collectief richtte zich volgens AFK Gaming op cheats voor mobiele games, onder andere voor Overwatch en Call of Duty Mobile. De politie haalde bij de inval zeventien verschillende websites offline die abonnementen aanboden voor cheats, voornamelijk gericht op de Chinese markt.