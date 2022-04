Bedrijf achter versleutelde chatdienst Sky ECC lijkt volledig opgedoekt

De versleutelde chatdienst Sky ECC, die door de Nederlandse en Belgische politie gekraakt zou zijn, is waarschijnlijk volledig opgedoekt. BlackBerry, dat backenddiensten voor Sky leverde, heeft zijn diensten aan het Canadese bedrijf opgeschort en het domein is ingenomen door autoriteiten.

Dat zou blijken uit screenshots die Vice in handen heeft. Dat zouden plaatjes van berichten aan resellers van Sky ECC zijn, waarin de ceo de verkopers informeert over BlackBerry's keuze om de Unified Endpoint Management-dienst voor Sky ECC stop te zetten. "We zullen de services over twee uur afsluiten zodat jullie nog alternatieve communicatiemethodes kunnen vinden", zou hij geschreven hebben. Verder stelt de man dat de Sky ECC-communicatie niet aangetast is, maar dat de dienst uit de lucht moet omdat de autoriteiten middels BlackBerry UEM een aangepaste app naar de apparaten zou kunnen pushen. De Nederlandse en Belgische autoriteiten beweren echter al maanden meegelezen te hebben voor de invallen op 9 maart. BlackBerry heeft niet gereageerd op een verzoek van Vice om commentaar.

Wie via Archive.org terugkijkt op skyecc.com, ziet dat de laatste snapshot van de werkende site op 13 maart is genomen. De snapshot die daarop volgt is van 15 maart en bevat alleen een afbeelding afkomstig van verschillende Noord-Amerikaanse autoriteiten, die bezoekers informeert dat het domein in beslag is genomen.

Enkele dagen voordat het domein ingenomen werd, is Jean-Francois Eap aangeklaagd in de Verenigde Staten. Hem wordt racketeering en samenzwering om gereguleerde stoffen, ofwel drugs, te distribueren ten laste gelegd. Samen met hem wordt ook een vermeende handlanger, eveneens een Canadees, aangeklaagd. Onduidelijk is of de twee ook werkelijk in hechtenis zijn.

De bekendmaking van de aanklacht beschrijft verder dat na het neerhalen van een soortgelijke dienst, Phantom Secure, het bedrijf een 'ask nothing, do nothing'-beleid invoerde. Onder dat beleid werd kennis over collega's, verkooppunten en klanten tot een minimum beperkt om zo de plausible deniability in stand te houden. Sky-ceo Jean-Francois Eap stelt tegenover Vice dat de aanklachten ongefundeerd zijn. Op zijn website claimde hij dat een reseller van Sky ECC mee zou werken met de politie, maar dat verkooppunt ontkent dat.

Sky ECC was een versleutelde chatdienst die alleen draaide op speciaal daarvoor ingestelde smartphones. De kosten voor de toestellen begonnen bij 729 euro en een abonnement kostte 2200 euro per jaar of 600 euro voor drie maanden. Sky ECC adverteerde zichzelf als een dienst voor mensen die maximale privacy vereisen. In de praktijk zou de dienst populair geweest zijn in de georganiseerde misdaad, hoewel de Belgische politie op zoek is naar 'legitieme gebruikers' van de dienst, zodat hun data 'na verificatie worden veiliggesteld en niet langer onderwerp uitmaken van verder politieonderzoek'.

De Belgische en Nederlandse politie deden op dinsdag 9 maart meer dan tweehonderd invallen in de twee landen. Die werden gedaan op basis van informatie die gewonnen was uit Sky ECC; de politiediensten zouden na het kraken maandenlang meegelezen hebben met drugscriminelen die op de dienst zaten. De dienst had wereldwijd 70.000 gebruikers. In Nederland zijn dertig mensen aangehouden bij de invallen.