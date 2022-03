FBI-beheer van An0m-communicatienetwerk leidt tot arrestaties in 16 landen

De FBI heeft minstens achttien maanden lang de communicatie van An0m kunnen monitoren, een netwerk dat door veel criminelen gebruikt werd om 'anoniem' te kunnen communiceren. De operatie heeft tot honderden arrestaties in zestien landen, waaronder Nederland, geleid.

Vanaf 2018 was de FBI heimelijk de beheerder van het An0m-netwerk, waardoor grote hoeveelheden inlichtingen over criminele activiteiten vergaard werden. De Australische politie hielp de FBI bij het ontsleutelen van de communicatie, aldus de Sydney Morning Herald. Maandag sloten de autoriteiten het netwerk af.

Wereldwijd zou het netwerk 12.500 gebruikers hebben gehad en volgens de FBI zou het voornamelijk om criminelen gaan. In Australië had de dienst 1100 gebruikers en in de afgelopen jaren zouden er in het land honderden arrestaties zijn verricht op basis van de verkregen inlichtingen.

De FBI liet volgens een aanklacht van het Amerikaanse OM zelf de smartphones in criminele kringen verstrekken, met name in Australië. Dat gebeurde via een persoon die voorheen bij het in 2018 opgerolde Phantom Secure betrokken was en bezig was met een nieuwe generatie apparaten. Bij de verstrekking zou die persoon gebruik hebben gemaakt van zijn bij Phantom Secure opgebouwde distributienetwerk. Daarnaast zou een voortvluchtige Turkse crimineel betrokken zijn bij An0m.

Uiteindelijk was er bereidheid tot gebruik van de smartphones, aangepaste Google Pixel-toestellen, tot in hogere kringen van de criminele netwerken. Criminelen zouden destijds alternatieven gezocht hebben voor het Ciphr-netwerk, waarvan vermoedens bestonden dat deze door autoriteiten geïnfiltreerd was.

De FBI en de Australische politie maakten gebruik van een master key die ze hadden ingebouwd in het netwerk om elk bericht te kunnen ontcijferen. Daarnaast werd een kopie van elk bericht naar een 'iBot-server' gestuurd en opnieuw versleuteld met een FBI-code om deze ongezien door te kunnen sturen. Saillant is dat in maart via een inmiddels offline gehaalde posting op internet werd gewaarschuwd dat An0m onveilig was.

De actie stond binnen de FBI bekend onder de naam Operation Trojan Shield, in Australië als Operation Ironside en in Nieuw-Zeeland als Operation Spyglass. Wereldwijd waren meer landen betrokken bij de operatie en het onderzoek, waaronder Nederland en meer Europese landen. Volgens het AD 'regende het arrestaties' in meerdere landen in de nacht van zondag op maandag. Europol heeft dinsdag een persconferentie waar meer bekendgemaakt zal worden.

De operaties volgen op eerdere infiltraties van communicatienetwerken die criminelen inzetten voor onder andere drugshandel. Zo wisten politiediensten eerder Encrochat en Sky ECC te kraken en die communicatie in te zien, wat tot een groot aantal arrestaties en onderzoeken leidden.