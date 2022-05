Rechtbank: gebruik van Encrochat-berichten als bewijs is rechtmatig

Het Openbaar Ministerie mocht berichten van cryptotelefoondienst Encrochat als bewijs gebruiken in een moordzaak. Dat heeft mogelijk gevolgen voor grote strafzaken zoals het Marengo-proces, die ook draaien om otr-berichten van het bedrijf.

Berichten die zijn verstuurd via cryptotelefoons van Encrochat mochten worden opgevoerd als bewijs in twee strafzaken, zegt de rechtbank Limburg. Het gaat om twee zaken waarbij een liquidatie werd voorbereid. De daders communiceerden via Encrochat, een dienst die telefoons leverde waarmee via otr versleuteld kon worden gecommuniceerd. De Nederlandse en Franse politie wisten in de zomer van 2020 te infiltreren op de servers van Encrochat en konden zo miljoenen berichten meelezen. Die berichten waren als bewijs opgenomen in de strafzaak tegen de twee mannen.

In de uitspraak zegt de rechtbank dat de berichten hebben bijgedragen aan hun veroordeling. Die berichten leverden bewijs van hun schuld. Belangrijker is dat de rechtbank zegt dat het bewijs bruikbaar was. "Er was sprake van een eerlijk proces, ondanks het embargo op bepaalde stukken over de verkrijging van Encrochat-berichten in Frankrijk, de overdracht en de verwerking in Nederland. Verder was de bewijsvergaring van Encrochat-gegevens rechtmatig." Volgens de rechtbank staat vast dat de dienst Encrochat voornamelijk door criminelen werd gebruikt. De telefoons werden regelmatig bij andere criminelen aangetroffen en werd vaak gebruikt bij 'het plegen en beramen van ernstige strafbare feiten in georganiseerd verband. ' Encrochat wordt daarom 'verdacht van medeplichtigheid aan die misdrijven', stelt de rechtbank.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor een aantal grote strafprocessen in Nederland, waaronder de Marengo-zaak tegen Ridouan T. en de cocaïnemaffia. Berichten die bij Encrochat zijn achterhaald vormen in die zaken essentieel bewijs, maar het is niet vanzelfsprekend dat die berichten allemaal als bewijs mogen worden opgevoerd. De politieactie om met de berichten mee te luisteren en Encrochat te infiltreren is omstreden en levert in andere landen zoals Duitsland en Frankrijk discussie op. Het zou in theorie bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat Encrochat ook 'gewone' gebruikers had. Die zouden door de actie ook slachtoffer van de hack zijn geworden. Ook zou de Franse politie met de hack niet op zoek zijn geweest naar een specifieke dader of bewijs in een specifieke zaak. Advocaten van drugs- en moordverdachten proberen daarom Encrochat-berichten te laten schrappen als bewijsmateriaal. Wel zijn er eerder al drugsverdachten veroordeeld op basis van hun Encrochat-berichten.