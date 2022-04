Politie wil komende jaren 300 miljoen euro investeren in digitale vaardigheden

De Nederlandse politie pleit de komende jaren voor 300 miljoen euro aan extra investeringen om agenten digitaal vaardiger te maken. Daarmee moet onder andere het politiewerk beter digitaal kunnen worden uitgevoerd, en kan cybercrime beter worden bestreden.

In totaal komt de politie zeker 600 miljoen euro tekort, schrijft korpschef Henk van Essen. De politie pleit voor dat extra geld in een investeringsagenda die door de politie samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie is opgesteld. De helft van de 600 miljoen is bedoeld voor het aannemen van extra wijkagenten op straat, en de andere helft voor digitalisering.

De politie wil over het hele korps het gemiddelde kennisniveau van agenten vergroten. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld bij agenten die aangiften opnemen of aan 'basispolitiezorg' doen. "Het gemiddelde kennisniveau over de digitale aspecten van politiewerk moet verder omhoog", schrijft van Essen naar aanleiding van een eerder onderzoek. Daarnaast wil de politie dat de systemen 'toekomstbestendig en veilig worden gemaakt', en moet het politiewerk digitaal ondersteund worden.

Ook moet het korps beter zijn toegerust op het bestrijden van cybercrime. Korpschef van Essen schrijft dat de coronacrisis een boost heeft gegeven aan cybercriminaliteit, en dat 'digitaal inmiddels het nieuwe normaal is geworden'. Hij verwijst specifiek naar de zaak rond EncroChat, de versleutelde berichtendienst voor criminelen waarbij de politie in real time kon meelezen met gesprekken. "In een snel digitaliserende wereld moet je meebewegen", schrijft de chef.

De investering van 600 miljoen moet gelden voor de komende jaren. Het is nog niet duidelijk of de politie die ook krijgt; daarvoor moet het plan eerst nog door de Tweede Kamer heen.