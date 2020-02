Nederlandse politie maakt online aangifte doen van helpdeskfraude mogelijk

De Nederlandse politie maakt het mogelijk maken om online aangifte te doen van 'cybercrime'. Vanaf dinsdag kan via internet aangifte gedaan worden van helpdeskfraude, later moeten ook slachtoffers van gijzelsoftware zich kunnen melden.

In 2019 en 2018 kreeg de politie ongeveer 1600 meldingen en aangiftes van helpdeskfraude, in 2017 waren dat er nog 1900. Volgens de politie is de bereidheid om aangifte te doen van dergelijke cybercrime lager dan bij traditionele criminaliteit en om dat laagdrempeliger te maken geeft de politie slachtoffers van helpdeskfraude nu de mogelijkheid om online aangifte te doen.

Bij helpdeskfraude doen criminelen zich voor als medewerkers van een softwarebedrijf en bieden ze hulp aan bij computerproblemen. Op die manier kunnen criminelen computers overnemen op afstand en bijvoorbeeld toegang krijgen tot een bankrekening. Volgens de politie bellen er nu ook steeds vaker Nederlandstalige mensen, niet meer alleen Engelstalige.

De volgende stap is volgens de politie de mogelijkheid om online aangifte te doen van ransomeware. Vanaf wanneer dat kan, is nog niet duidelijk. De politie zegt baat te hebben bij zoveel mogelijk aangiften, om zo meer te kunnen doen aan het verstoren en opsporen van de daders.