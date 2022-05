Europol arresteert twaalf verdachten voor betrokkenheid bij ransomwarebende

Europol heeft dinsdag twaalf verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met een grootschalige ransomwareoperatie. De individuen worden ervan verdacht ransomwareaanvallen te hebben uitgevoerd die wereldwijd 1800 bedrijven hebben getroffen.

Volgens Europol gebruikten de verdachten ransomware als LockerGoga, MegaCortex en Dharma. Met het LockerGoga-virus werd in 2019 een Noorse aluminiumfabrikant platgelegd. Europol denkt dat de criminele organisatie in totaal in 71 landen slachtoffers heeft gemaakt. Het gaat volgens Europol om een goed georganiseerde criminele organisatie. Uit een rapport van het Nationaal Cybersecurity Centrum eind 2019 bleek dat er ook Nederlandse bedrijven zijn getroffen door ransomware waar deze bende mee in verband wordt gebracht.

Iedereen had een eigen rol binnen de organisatie. Een ransomwareaanval werd door een aantal leden zorgvuldig voorbereid door de systemen binnen te dringen en te verkennen. Anderen waren weer verantwoordelijk voor het witwassen van bitcoinbetalingen. Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten is 52.000 dollar in cash aangetroffen en zijn er luxe auto's, dure horloges en laptops in beslag genomen.

Ook de Nederlandse politie was betrokken bij het onderzoek, samen met onder andere Noorwegen, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Oekraïne, waar een groot deel van de verdachten is opgepakt. Het Nederlandse team wist de identiteit van een van de verdachten te achterhalen na een aanval op een Rotterdamse multinational.

Volgens Andy Kraag, hoofd Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid is het belangrijk dat onderzoeken naar dit soort bendes blijven doorgaan: "Het lukt criminelen achter ransomwareaanvallen heel lang onder de radar te blijven en zo, ongemerkt, enorm veel schade aan te richten aan personen, grote bedrijven en overheidsdiensten. Deze groeperingen zijn dan misschien minder gewelddadig dan drugscriminelen, maar ze zijn wel degelijk in staat onze maatschappij te ontwrichten. Ransomwareaanvallen zijn echt een potentieel gevaar voor iedereen”.