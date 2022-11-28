Europol blokkeert 12.500 websites om nagemaakte goederen of piraterij

De internationale politiedienst Europol heeft sinds mei 12.526 domeinen offline gehaald omdat ze nagemaakte goederen aanboden of aan piraterij deden. Bij de actie werden ook 32 servers offline gehaald en 15 webwinkels gesloten.

Bij de actie kwamen Europol en samenwerkende partners, waaronder landelijke politie-eenheden, voornamelijk inbreuk op intellectuele eigendommen en handelsmerken tegen, evenals inbreuk op IP-tv-content en content van filmstreamingdiensten. De politiediensten kwamen ook veel inbreukmakende content tegen op peer-to-peerdeelplatforms en webhosters. De 32 servers die de Spaanse politie bij de actie offline heeft gehaald, werden gebruikt om illegale content voor 2294 online-tv-kanalen te verspreiden en te hosten.

Naast digitale inbreuken, kwamen de politiediensten veel handel in nepgoederen tegen. Zo namen de deelnemende partijen bij de actie 127.365 nepgoederen in beslag, waaronder kleding, horloges, schoenen, accessoires, parfum, elektronica en telefoonhoesjes. In totaal waren deze goederen 3,8 miljoen euro waard, stelt Europol. Bij de actie werden 15 webwinkels offline gehaald die via sociale media namaakproducten verkochten.

De actie heet Operation In Our Sites en keert jaarlijks terug. Dit was de dertiende editie en liep van 1 mei tot 14 november. Het aantal van 12.526 offline gehaalde sites is bij lange na geen piek. In 2019 en in 2018 werden bijvoorbeeld ruim 30.000 domeinen offline gehaald. Bij de 2022-editie werden 14 mensen aangehouden of formeel beschuldigd van inbreuk op intellectuele rechten. Ook werden er 10 huiszoekingsbevelen uitgevaardigd. De hoofdverdachte van de Spaanse politie zou door zijn criminele activiteiten tot 150.000 euro per maand hebben verdiend.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 28-11-2022 15:17 73

28-11-2022 • 15:17

73

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Reacties (73)

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Sando 28 november 2022 16:40
12.526 sites down. In 6 maanden slechts 14 aanhoudingen. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook niet echt zoden aan de dijk zet.

Anderhalf ton per maand verdienen met een pakkans van één promille. Begrijp ik dat goed? Is het zo makkelijk om anoniem te blijven? Alleen al het registreren van een domeinnaam moet via een partij die wil weten wie je bent dacht ik.
Groningerkoek @Sando28 november 2022 18:50
Dat registreren doe je bij een provider die het niet boeit wat voor gegevens jij verstrekt, en wil je het professioneler dan een off-shore company waarbij alleen een advocaat met zwijgplicht weet wie jij bent, ook handig voor de geldstroom.
jdh009 FP ProMod @Groningerkoek28 november 2022 21:44
Of je trekt een willekeurig uitgelekt id kaart van een forum en gebruikt die om jezelf te verifiëren. Zolang je weet wat je doet is anoniem blijven op het internet nog steeds vrij eenvoudig. Zolang je geen live verificatie hoeft uit te voeren is de pakkans nihil.
devices @Sando28 november 2022 18:56
Zelfs een grote partij zoals Namecheap vraagt geen copy van je ID kaart. Je kunt gewoon liegen.
TheDudez @devices28 november 2022 19:00
het zou dan ook veel duurder worden. En kopietjes van id bewijzen zat te vinden online.
Jogai @Sando28 november 2022 20:08
Veel scammers hebben meerdere domeinen neem ik aan. Maar ja, pakkans is laag, dus loont het.
JustRob @Sando28 november 2022 23:02
Gelukkig gaat NIS2 daar verandering in brengen waarbij er strikte KYC en ID-identificatie verplicht wordt gesteld aan domein operators die in Europa willen opereren.. En ja, dat houdt dus ook in dat internationale partijen dat moeten gaan doen. Zo niet.. boete van 2% van je omzet aan je broek.
Roel1966 28 november 2022 18:40
Handel in nepproducten is natuurlijk nooit goed wanneer die dan aan dezelfde hoge prijzen verkocht worden als de officiële producten. Vind het dan nog 'minder erg' als zo'n producten als b.v. kleren aan dumpprijzen verkocht worden. Nu zal ik er zelf sowieso nooit de dupe van worden omdat ik nooit merkkleding koop en mij dat eigen weinig tot niets zegt. Evenzogoed dan wel triest voor mensen met een kleine beurs die zich dan eens voor een keer wat extra's gunnen.

Enigste waar ik wel op hoop is dat veel van die spullen nu niet zomaar vernietigd worden en daardoor weer een boel extra e-waste in het milieu terecht komt. Beter dat zeker b.v. met nepkleding dat daar alle merkjes vanaf gehaald worden en verdeeld worden onder mensen met weinig of geen geld. Net ook als al die andere z.n. illegale producten die dan misschien op een legale manier nog nuttig kunnen zijn.

Tja en online tv kanalen met illegale content, daarvan denk ik dat de hele filmindustrie eens de prijzen omlaag moet gaan halen zodat het voor de gewone eenvoudige consument betaalbaarder word. Tegenwoordig moet je voor bijna alles een abbo afsluiten of huren en tel je dat bij elkaar op dan gaat het plezier er snel vanaf. Geen wonder dat daardoor dan zo'n illegale tv zenders blijven bestaan waarmee ik het niet wil goedkeuren maar wel kan begrijpen.
Groningerkoek @Roel196628 november 2022 18:48
Tot je zelf een merk hebt wat het voornamelijk van exclusiviteit en kwaliteit moet hebben en Bep en Sjakie rondlopen in rotzooi met jouw logo's zodat jouw merk en opgebouwde reputatie schade oplopen.

En online TV kanalen en streamingsdiensten, waarom zouden die de prijs moeten verlagen. Mensen hoeven helemaal niet alle content ter beschikking te hebben, niets mis met keuzes maken. Moet ik ook bij de kledingwinkel en bij de witgoed en bruingoed zaken, waarom zou dat met films anders moeten zijn?
Roel1966 @Groningerkoek28 november 2022 21:06
Tot je zelf een merk hebt wat het voornamelijk van exclusiviteit en kwaliteit moet hebben
Zoals ik al schreef, ik heb daar niets mee zeker wat kleding betreft.
Mensen hoeven helemaal niet alle content ter beschikking te hebben, niets mis met keuzes maken.
Zou niet weten waarom mensen niet alle content ter beschikking mogen hebben en er onderscheid moet zijn.
Groningerkoek @Roel196629 november 2022 00:41
Ik heb het er niet over wat jij wel of niet leuk vindt om zelf te dragen, ik heb het erover dat jij een bedrijf hebt welke het grotendeels van beeldvorming moet hebben, iets wat bij bijvoorbeeld kleding heel sterk is.

Daarnaast zijn films, muziek, series en sport kijken een luxe product en gaat het argument van "als ik er geen geld voor heb dan mag ik het gratis pakken" dus niet op. Ik snap dat hele "iedereen zou elke film moeten kunnen kijken al dan niet betaald" niet. Grote onzin.
StCreed @Groningerkoek29 november 2022 11:41
Ik snap niet dat je zo makkelijk meegaat in de grootschalige corrupte diefstal van gemeenschappelijk eigendom, door copyright en intellectueel eigendom termijnen tot in het oneindige te verlengen. Vooral na corrupt lobbywerk vanuit Disney.

Sinds de Disney extensie koop ik niets meer qua muziek, films e.d. en dat zal ik ook niet meer gaan doen, zolang copyright geen redelijke termijnen kent.
DNN!S @StCreed29 november 2022 12:01
Zitten jouw huis en spullen in het gemeenschappelijk eigendom? Of telt het dan weer niet?
Groningerkoek @StCreed29 november 2022 12:36
Dus als ik een film zou maken, dan is dat volgens jou gemeenschappelijk eigendom...

Het is nog vroeg, maar dit gaat zonder twijfel de grootste onzin zijn die ik vandaag op Tweakers zal lezen.
joeyhelmond0492 @Groningerkoek29 november 2022 13:35
Is dat niet een beetje hetzelfde met patent? heb jij een ontwerp gemaakt en geen patentrechten erop moet je niet zeiken als andere precies hetzelfde ontwerp ook implementeren. Als jij wel patentrecht hebt op jou ontwerp mogen andere het niet gebruiken (mits vooraf besproken en voor een vergoeding, Intel Thunderbolt is een geweldig voorbeeld hiervan)

Ik download zelf ook muziek van verschillende torrent sites, om 2 redenen. 1, ik heb dan volledige controle over de muziek, en als controlefreak zijnde is het fijn om zeggenschap te hebben over hoe ik de muziek luister. 2. Omdat de meeste streaming diensten simpelweg geen 24-bit/96kHz muziek leveren. Oke tuurlijk hebben we Tidal en Deezer en Qobus, maar ik wil zelf controle hebben over mijn muziek. Ik bepaal hartstikke helemaal zelf hoe ik het wil afspelen en diensten zoals bovengenoemde staan dat of laten dat niet toe. Tuurlijk moet iedereen een bijdrage leveren aan de artiest, daar verdienen zij hun geld mee, maar overdrijven is ook een kunst.
Groningerkoek @joeyhelmond049229 november 2022 14:51
Je ziet hopelijk toch zelf ook wel in dat er een enorm groot verschil zit tussen een product van een ander wat gewoon te koop is onbetaald tot jou nemen of een idee van een ander wat gratis is te gebruiken.
joeyhelmond0492 @Groningerkoek29 november 2022 15:19
tuurlijk zie ik het verschil tussen een fysiek product wel of niet stelen en een idee wel of niet stelen maar verschil of niet, principe blijft hetzelfde, of het is van jou of dat is het niet, en die lijn is in mijn ogen veel te grijs als het gaat om media zoals films en muziek.

of je koopt een cd en de cd en zijn content is van jou, of het is niet van jou, maar een tussen-in of middenweg gaat niet werken.
een product verkopen en zeggen "het is wel van jou maar wij bepalen alsnog wat jij er mee doet", is het dan ook wel echt jou eigendom of niet?

in het geval van muziek downloaden, nee die muziek is niet van mij, in het geval van een gekochte CD rippen, ja ik heb betaald voor die cd, dat is nu mijn eigendom en ik bepaal wat ik ermee doe.

het feit dat er nogsteeds een discussie bestaat over of een cd die jij koopt nu wel echt van jou is of niet maakt dit (in mijn ogen nutteloze gezever) alleen maar complexer.
Groningerkoek @joeyhelmond049229 november 2022 15:38
het feit dat er nogsteeds een discussie bestaat over of een cd die jij koopt nu wel echt van jou is of niet
Die discussie wordt alleen gevoerd door mensen die niet begrijpen wat ze kopen. Ze kopen een gebruikslicentie van de content op die drager, niet meer en niet minder.
joeyhelmond0492 @Groningerkoek30 november 2022 13:49
kleine aanvulling, de discussie word ook gevoerd door mensen die het wel begrijpen en het er simpelweg niet (volledig) mee eens zijn.

Maar waarschijnlijk gaan we het nooit met elkaar eens zijn dus ik bedank je voor dit gesprek en wens je een fijne dag!
Groningerkoek @joeyhelmond049230 november 2022 14:02
Je kunt het ermee eens zijn of niet, wat er verkocht wordt is duidelijk.
Zenomyscus @joeyhelmond049229 november 2022 15:15
Tuurlijk moet iedereen een bijdrage leveren aan de artiest, daar verdienen zij hun geld mee, maar overdrijven is ook een kunst.
Doe je dat ook? Lever jij een bijdrage?
joeyhelmond0492 @Zenomyscus29 november 2022 15:25
ik betaal maandelijks voor spotify, Deezer en netflix ja
en dat wat niet op deezer of spotify te vinden is download ik, hetzij vanwege kwaliteit hetzij omdat spotify het simpelweg niet aanbied.

series zoals mr. robot en house die niet op netflix staan download ik, dat wat wel op netflix staat laat ik met rust.

waar mogelijk betaal ik voor de content, maar 12 abbonementen nemen op elke streamingsdienst beschikbaar omdat een liedje van Rise Against niet op 3 verschillende diensten staan gaat mij te ver. ik ga niet voor 3 liedjes of 1 album nog 2 extra abbonementen nemen omdat spotify, tidal, deezer, qobus en soundcloud het niet aanbieden.
PomPomPom @Groningerkoek29 november 2022 13:34
Een betere vraag was denk ik geweest:
Is het zinvol gemeenschappelijke middelen uit te geven om merkenrecht te handhaven?
Groningerkoek @PomPomPom29 november 2022 14:53
Het staat de wetgever vrij om boetes te implementeren welke de opsporing kostendekkend maken. Dat de wetgever dit niet doet kun je de bedrijven niet verwijten, en de rekening bij de bedrijven neerleggen zou ongelofelijke onzin zijn, of wil je ook dat een bedrijf of persoon de rekening van opsporing krijgt bij inbraak?
PhanToM__ 28 november 2022 15:47
Het publiceren ervan kan wel een idee geven aan de eind consument of dat die bv. Met een nep product zit of niet.

Ik zou graag willen weten dat als ik een bepaalde merk via een webshop voor een goedkopere prijs kan bemachtigen, dat het ook wel het originele product is.
deniz280 @PhanToM__28 november 2022 16:52
Ja dat zou ik ook willen maar daar kan Europol denk ik niet veel aan veranderen :) Er zijn organisaties die bewust van die tijdelijk bedrijven opzetten om vervolgens een webshop op te zetten z.s.m. die als een scam bedrijf functioneert op sociale platformen zoals Instagram bijvorbeeld.

Ze doen zich dan voor als een bedrijf die producten verkoopt maar in meeste gevallen ontvang je dan niet of je krijgt een dropship achtig reseller die alles vanuit aliexpress weer hier naar toe haalt.

Ik betwijfel het dat europol zo diep gaat dat ze ook eruit kunnen vissen wie hier echte en neppe producten haalt.. want die webshops springen als paddelstoelen uit de grond laatste tijd. Er zit veel geld hierin...
Blackice09 @PhanToM__28 november 2022 16:15
In de meeste gevallen weten klanten wel dat het om nepproducten gaat omdat ze veel goedkoper zijn dan normaal. En dat vinden ze niet erg.
Zoijar @PhanToM__28 november 2022 18:28
Ach wat maakt het uit: of je ziet het verschil niet, of het is zelfs daadwerkelijk het originele product uit dezelfde fabriek :D
fre0n 28 november 2022 16:26
Zoiets zou ook mogelijk moeten zijn om oplichters van internet te halen/weren, ipv alleen maar commerciele belangen behartigen
deniz280 28 november 2022 16:48
Kunnen we ergens terug zien welke websites er allemaal geblokkeerd is?

Gewoon een hele waslijst met adressen ben ik tevreden mee :)
DavidM 28 november 2022 18:21
AliExpress is nog steeds bereikbaar, lijkt me nu de nummer 1 naast Ebay. Je kunt er een iPhone 14 pro max krijgen voor 150 euro.
devices @DavidM28 november 2022 19:02
Heb je een link zodat ik het kan rapporteren aan ali?
Kimbo72 @DavidM29 november 2022 01:00
Net als met lego voor minder dan de helft.
Terrestrial 28 november 2022 20:18
Dit is weer zo'n we kloppen ons op eigen schouders bericht. We hebben zoveel dingen plat gegooid, kijk ons is geweldig bezig zijn. En binnen 1 uur is alles weer online vanaf een net even andere domein naam en is het business as usual.
kozue @Terrestrial28 november 2022 22:49
En wie zijn weer de enigen die er beter van worden? Juist, degenen die toch al genoeg geld in het laatje krijgen. De megacorporaties die "premium" troep verkopen omdat er een bekend merkje op staat maar dezelfde kwaliteit heeft als de "normale" producten en door kinderhandjes in Azië worden gemaakt. De bedrijven die zich het kunnen veroorloven 90% marge op een product te hebben. De content bedrijven die tegenwoordig met bosjes tegelijk streaming diensten opzetten omdat ze niet tevreden zijn met wat ze via Netflix verdienden en daarmee de markt nog meer versnipperen. De bedrijven die allemaal naar ons met het vingertje wijzen wanneer we een keer iets downloaden, maar nooit eens hun eigen businessmodel onder de loep willen nemen en afvragen waarom we dat dan doen.
Nee hoor, dit soort acties klinken heldhaftig maar het enige wat hier gebeurd is, is weer een extra auto voor een CEO van een van de betreffende bedrijven, over de rug van de belastingbetaler die de salarissen van de mensen hierachter betaald hebben. En om dit voor elkaar te krijgen willen ze nog meer spionage op de gehele bevolking via datamining van onze gegevens. En wij vinden het allemaal geweldig... |:(
slijkie 28 november 2022 15:25
Tig Tweakers: * gaan direct naar hun torrent site

Werkt nog. Phew. 8)7 :+
Verwijderd @slijkie28 november 2022 15:46
lol.. Sommige providers blokkeren trouwens sites mbv DNS-lookup. In Chrome kan je een andere dns-server kiezen onder Settings => Privacy and security => Security => Use secure DNS
germania @slijkie28 november 2022 15:27
Nou exact dat.
TheDudez @slijkie28 november 2022 19:01
haha precies dat. :o :+
PepijnK @slijkie29 november 2022 00:02
Tig Tweakers: * gaan direct naar hun torrent site

Werkt nog. Phew. 8)7 :+
Google Filetype Search? Succes met blokkeren }>

Zowel bij Google als bij Bing kan je prima direct op torrents or magnets zoeken.
old_spice 28 november 2022 15:50
Ik weet niet welke sites ze dan elke keer offline halen, maar ik download al jaren probleemloos via usenet met dezelfde indexers.
BadRespawn @old_spice28 november 2022 17:02
ik download al jaren probleemloos via usenet
Waarschijnlijk geen horloges, schoenen, accessoires, parfum, elektronica en telefoonhoesjes.
Accretion @BadRespawn28 november 2022 17:49
Telefoonhoesje gedownload en daarna uit de 3D printer laten rollen? :)
MartijnHavinga 28 november 2022 15:43
In ander nieuws: "Record aantal van 15000 nieuwe domeinnamen bij go-daddy geregistreerd binnen 1 uur tijd" :)
bamboe @MartijnHavinga28 november 2022 17:07
Kan je me even de nieuwe domein naam geven van alie express?
zap8 @MartijnHavinga28 november 2022 17:41
Alles met Black Friday dump aanbiedingen nieuwe registraties te maken. Kan me herinneren dat je info domeinennamen gratis kon registreren voor een jaar. Daarna ga je natuurlijk de volle mep betalen. Personen die registreren zijn natuurlijk ook lieden die speculeren dat er geld te verdienen met specifieke namen.

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