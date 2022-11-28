Europol blokkeert 12.500 websites om nagemaakte goederen of piraterij

De internationale politiedienst Europol heeft sinds mei 12.526 domeinen offline gehaald omdat ze nagemaakte goederen aanboden of aan piraterij deden. Bij de actie werden ook 32 servers offline gehaald en 15 webwinkels gesloten.

Bij de actie kwamen Europol en samenwerkende partners, waaronder landelijke politie-eenheden, voornamelijk inbreuk op intellectuele eigendommen en handelsmerken tegen, evenals inbreuk op IP-tv-content en content van filmstreamingdiensten. De politiediensten kwamen ook veel inbreukmakende content tegen op peer-to-peerdeelplatforms en webhosters. De 32 servers die de Spaanse politie bij de actie offline heeft gehaald, werden gebruikt om illegale content voor 2294 online-tv-kanalen te verspreiden en te hosten.

Naast digitale inbreuken, kwamen de politiediensten veel handel in nepgoederen tegen. Zo namen de deelnemende partijen bij de actie 127.365 nepgoederen in beslag, waaronder kleding, horloges, schoenen, accessoires, parfum, elektronica en telefoonhoesjes. In totaal waren deze goederen 3,8 miljoen euro waard, stelt Europol. Bij de actie werden 15 webwinkels offline gehaald die via sociale media namaakproducten verkochten.

De actie heet Operation In Our Sites en keert jaarlijks terug. Dit was de dertiende editie en liep van 1 mei tot 14 november. Het aantal van 12.526 offline gehaalde sites is bij lange na geen piek. In 2019 en in 2018 werden bijvoorbeeld ruim 30.000 domeinen offline gehaald. Bij de 2022-editie werden 14 mensen aangehouden of formeel beschuldigd van inbreuk op intellectuele rechten. Ook werden er 10 huiszoekingsbevelen uitgevaardigd. De hoofdverdachte van de Spaanse politie zou door zijn criminele activiteiten tot 150.000 euro per maand hebben verdiend.