Duitse politie haalt grootste illegale handelsplatform van het land offline

De Duitse politie is erin geslaagd om de illegale marktplaats Crimemarket te sluiten. De politie hield het platform vier jaar lang in de gaten, deed eind februari een honderdtal huiszoekingen en kon de website in beslag nemen. De Nederlandse politie heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Crimemarket.is was volgens de politie van Noordrijn-Westfalen het grootste illegale handelsplatform van het land. Er werden goederen op het online platform verkocht die illegaal zijn in Duitsland, zoals drugs, valse documenten, wapens en handleidingen om aan cybercriminaliteit of aan fraude te doen. De autoriteiten menen ook dat er wapens en kinderpornografie werd verhandeld tussen de bezoekers. De bezoekers betaalden naar verluidt met cryptomunten.

Crimemarket.is kwam in 2020 in het vizier van de Duitse politie. De autoriteiten hebben vier jaar lang geprobeerd om zowel de uitbaters als de bezoekers van de website te identificeren. Dat onderzoek heeft tot een honderdtal huiszoekingen geleid en die hebben op 29 februari plaatsgevonden. De Duitse politie heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd en stelt dat er nog meer arrestaties kunnen volgen.

In het persbericht van de Duitse politie is ook het logo van de Nederlandse politie te zien. Het is niet duidelijk welke ondersteuning de Nederlandse autoriteiten hebben verleend en of er in Nederland huiszoekingen hebben plaatsgevonden, of zullen plaatsvinden.