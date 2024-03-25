Nederlandse providers moeten grote illegale e-bookdownloadplatforms blokkeren

Internetproviders moeten de illegale e-bookdownloadplatforms Library Genesis en Anna's Archive blokkeren. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank besloten. Deze zogeheten shadow libraries bieden ongeoorloofd gratis toegang tot kopieën van boeken, tijdschriften en artikelen.

De Rotterdamse rechtbank heeft vastgesteld dat de platforms op grote schaal met auteursrecht beschermde werken ter beschikking stelden aan een groot publiek, schrijft Stichting Brein. De partijen achter Library Genesis en Anna's Archive zouden in het buitenland zijn gevestigd en vanwege hun anonimiteit lastig traceerbaar zijn.

Volgens het Convenant Blokkeren Websites moeten internetproviders overgaan tot het blokkeren van websites die inbreuk maken op het auteursrecht, indien daarvoor een bevel is ingediend door een rechtbank. Providers moeten de websites binnen vijf werkdagen blokkeren. Ook als de domeinnaam of het IP-adres van een illegale website verandert, moet een provider gebruikers de toegang ontnemen. Dit geldt ook als er nieuwe proxy- en mirrorsites verschijnen.