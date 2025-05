Odido moet toegang tot torrentsite TorrentGalaxy van de rechter blokkeren

Provider Odido moet van de rechtbank in Rotterdam de toegang tot torrentwebsite TorrentGalaxy blokkeren. Volgens de rechter maakt de website op grote schaal inbreuk op auteursrechten.

De zaak werd aangespannen door Stichting Brein, die eerder de hostingpartij van TorrentGalaxy al had verzocht om de website offline te halen. Daar kwam geen reactie op. De rechtbank in Rotterdam is het echter met Brein eens dat TorrentGalaxy op grote schaal inbreuk maakt op auteursrechten. Daarom moeten toegangsproviders de toegang blokkeren.

Odido voerde daartegen verweer. De provider vindt dat Brein eerst de buitenlandse hosters moet aanklagen, voordat het Nederlandse toegangsproviders om een blokkade kan vragen. Daarmee is de rechter het niet eens. "De subsidiariteitsplicht reikt niet zo ver dat van BREIN wordt verlangd dat zij eerst tal van rechtszaken in het buitenland moet voeren tegen buitenlandse partijen voordat zij in Nederland een blokkering vordert.”

De rechter beveelt Odido dan ook om de website te blokkeren. Het gaat om een dynamische blokkade van de domeinnamen, het IP-adres en proxy's en mirrors van TorrentGalaxy. Andere providers doen hetzelfde, zoals in 2021 werd afgesproken in een convenant tussen Nederlandse isp's en Brein. Deze overeenkomst stelt dat als één provider van de rechter een website moet blokkeren vanwege inbreuk op auteursrechten, vrijwel alle internetaanbieders die blokkade overnemen.